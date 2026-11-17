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От Службата на Върховния комисар на ООН са притеснени от новото предложение за прехвърляне на мигранти от ЕС в Руанда, съобщи Франс прес.

Инициативата беше представена в понеделник във Виена, а водещите страни за момента са Германия, Дания, Австрия, Гърция и Нидерландия.

Става дума единствено за мигранти, на които им е отказано убежище в ЕС и не могат да бъдат върнати в родината си.

От Службата на Върховния комисар заявиха, че не са запознати с текста на предложението, разработено в координация с Европейската комисия с цел значително увеличаване на броя на мигрантите, експулсирани от европейска територия.

"Загрижени сме заради рисковете за правата на човека, произтичащи от предложеното прехвърляне в Руанда на лица от пет държави членки на Европейския съюз, които нямат реална връзка с тази страна, изправена сама по себе си пред собствени предизвикателства, свързани с правата на човека", се посочва в прессъобщение на Службата.

Според министъра на вътрешните работи на Руанда Венсан Бирута страната му предлага "втори шанс" на мигрантите, експулсирани от Европа, пише БТА.

Петте европейски държави възнамеряват първоначално да изградят център в Руанда в много малък мащаб. Планът предвижда в началото да бъдат изпратени около сто души, чиито молби за убежище са били отхвърлени, отбелязва АФП.