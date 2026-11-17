Студентската листа планира референдум, с който да пита сърбите дали искат страната да членува в Европейския съюз.

Това казаха представители на движението, което победи на парламентарните избори, пред сайта "Rapporteur".

"Когато изградим нормална държава и общество, тогава, разбира се, ще трябва да имаме референдум", коментира представителят на Студентската листа Александър Бауцал и изрази надежда, че това ще се случи в този първи мандат на новите власти.

Бауцал участва във форум на Европейската комисия за разширяването в Брюксел. Там той обеща, че вече ще има "само положителни новини от Сърбия". По думите му Студентската листа планира реформи в съдебната система на държавата, които са част от изискванията на ЕС за присъединяване на Сърбия.

Докато реформите за върховенството на закона съвпадат с основните изисквания за присъединяване към ЕС, други условия, от които Брюксел не отстъпва, изглеждат неприемливи за новите сръбски управляващи, пише сайтът. Брюксел очаква промени във външната политика на новите сръбски власти, включително налагане на санкции срещу Русия заради агресията ѝ в Украйна. Студентската листа обаче не смята да въвежда такива засега, позовавайки се на сръбската зависимост от руски газ.

"Не можем да позволим на хората си да страдат заради такова решение", коментира пред "Rapporteur" друг представител на студентското движение - Ана Димитриевич.

Брюксел също така очаква нормализация на отношенията между Сърбия и Косово. Димитриевич подчерта, че Косово остава "сръбска суверенна територия". По думите ѝ бившият сръбски президент Александър Вучич дори е бил твърде мек към Прищина и е дал твърде много власт на бившата сръбска област, пише БТА.

Сърбия не признава обявената през 2008 г. независимост на Косово. Двете страни водят диалог за нормализиране на отношенията под егидата на Европейския съюз.

Предсрочните парламентарни избори в Сърбия се проведоха на 25 октомври. На тях победи „Студентска листа", като получи достатъчно депутатски места, за да състави самостоятелно правителство. В парламента влезе само още една сила - Сръбската прогресивна партия на бившия президент Александър Вучич.