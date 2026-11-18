В Нидерландия след въвеждането на смарттехнологии сблъсъците са редки и без ранени

В Германия загиналите са 5 пъти по-малко, в Испания спасяват 22 живота годишно

През 1990 г. през няколко седмици в САЩ, Германия и Нидерландия стават тежки верижни катастрофи – участват по стотина коли и навсякъде има загинали. Вместо назидателно да обучават шофьорите на самодисциплина, експертите в тези три страни независимо един от друг стигат до почти едни и същи заключения. Необходими са системи и пътища, които "виждат" и предупреждават шофьорите навреме какво да правят. Като за "непослушните" са предвидени жестоки санкции, включително затвор.

11 декември 1990 г., малко след 9 сутринта. Магистрала I-75 в Тенеси. Времето е слънчево до момента, в който шофьорите стигат до района край река Хайюаси. Там мъглата ги поглъща за секунди. 10 минути по-късно тир удря отзад друг, който е намалил заради мъглата. След което започва кошмарна верижна катастрофа. Когато димът от пожарите се разсейва, 99 превозни средства са смачкани, 12 души са загинали, а ранените са 42-ама. Три години по-късно, през декември 1993 г., на фаталната отсечка е монтирана система за ранно откриване на мъгли. Оттогава там не е регистрирана нито една голяма верижна катастрофа. Системата предупреждава навреме и определя правилна скорост, за да не се стига до произшествия. Тя покрива участък от 30 км – монтирани са 9 сензора за видимост и 14 микровълнови радара, които измерват скоростта на колите. Освен това са поставени 21 камери, светлоотразителни стълбчета на всеки 24 метра. Чрез тях полицаите да проверяват видимостта на око. Монтирани са и 10 знака, изписващи ограничението на скоростта, както и 10 електронни табла над пътя. Освен това има 6 статични знака с мигащи светлини с предупреждения, 6 дистанционно управлявани бариери, които затварят входовете към магистралата при необходимост.

Как работи системата? При добра видимост разрешената скорост по щатската магистрала е 113 км в час. С падането на мъгла на таблата се изписва: "Внимание, бавно движение напред". При видимост от 146 до 402 м скоростта се ограничава на 80 км/ч. Ако видимостта падне под 73 м, бариерите се спускат и магистралата се затваря.

Кой стартира системата?

Оператори следят обработените данни, а специализиран софтуер изпраща сигнал при всяко повишаване на риска от мъгла. Когато тя се случи, полицаите отиват там още към 5 ч сутринта и започват да броят колко от светлоотразителните стълбчета виждат. Така определят видимостта в метри. След което необходимата скорост се изписва на таблата.

Освен за предотвратяване на верижни катастрофи при мъгла системата се използва и за ранно предупреждение при пътни инциденти. Благодарение на това от старта до 2012 г., когато е първата оценка за ефективност, е регистрирана една-единствена катастрофа заради мъгла. При това без жертви и ранени.

Анализ на организацията NextGenFog за периода между 2021 и 2023 г. сочи, че след въвеждането на технологията мъглите водят до 1,67 катастрофи годишно, но без загинали и без тежко ранени.

Калифорния също има проблем с мъглите средно 35 дни в годината. Особено по шосе 99, там минават над 100 хил. превозни средства дневно. На 3 ноември 2007 г. там става верижна катастрофа с 90 коли и 18 тира. Загиват двама души, а 41 са ранени. Месеци по-късно се изгражда система за най-рисковия 21-километров участък. Тя струва 12 млн. долара. На всеки 800 метра има сензори за видимост, а на всеки 400 метра - радари за скорост. По цялото трасе са разположени 6 метеостанции, 12 камери, 39 електронни табла и 41 микровълнови сензора. Според видимостта софтуерът автоматично изписва съответното съобщение. Ако видимостта е под 60 м – предупреждението е "Гъста мъгла напред". Щом движението е спряно, тогава предупреждението се изписва достатъчно навреме, за да не се стигне до сблъсъци.

Подобна автоматизирана система е въведена и в северната част на щата, където има 48 електронни табла, 44 метеостанции и 160 точки за измерване на скоростта по седем шосета. От въвеждането на системата няма данни за загинали във верижни катастрофи заради мъгла. Част от тези мерки се въвеждат навсякъде в САЩ. Ако през 1990 г. смъртоносните катастрофи са 695, през 2012 г. те са 398, установява проучване на фондация AAA.

Изводът на федералната администрация е, че системите с променливо ограничение на скоростта по магистралите намаляват катастрофите с 34%. Благодарение на тях броят на жертвите е с 51% по-нисък, а ударите отзад са паднали с 65%.

Европейските страни също успешно контролират кошмара с верижните сблъсъци при мъгла. На 6 ноември 1990 г. на магистрала A16 край Бреда в Нидерландия става една от най-тежките катастрофи в историята на страната. В гъстата мъгла и при висока скорост се удрят стотина превозни средства. Загиват 8 души, 27 са ранени, 11 от тях тежко. Година по-късно на въпросната отсечка от 10 км е монтирана автоматична система с 20 сензора за видимост. Принципът им е, че измерват на какво разстояние се вижда.

Когато видимостта падне до 140 метра, светлинните табла автоматично предупреждават за мъгла и че скоростта се ограничава до 80 км в час. До 70 метра тя е 60 км. Тоест нищо не се оставя на преценката на шофьора – при всяка промяна в обстановката системата дава ясни инструкции. Изследване на Техническия университет в Делфт установява, че преди да се въведе технологията, в този участък за 679 дни е имало 4 катастрофи в мъгла с общо 98 превозни средства, като пострадалите са 40. През следващите 791 дни, след като системата вече функционира, възниква само една катастрофа в мъгла, с два автомобила и без ранени.

Успехът всъщност е много по-голям, защото мъгливите дни в района нарастват от 25 годишно преди въвеждането на системата на 35. Междувременно трафикът непрекъснато расте и въпреки това сблъсъците намаляват. Разбира се, спазването на мерките се контролира от камери и от полицията. Любопитен факт е, че Нидерландия е световен лидер в сферата на автоматичния контрол: 75% от всички нарушения на скоростта и на червен светофар се обработват автоматично и глобите светкавично застигат нарушителите.

19 октомври 1990 г., магистрала А9 край Мюнхбергската котловина в Германия. Над нея изведнъж се спуска гъста мъгла и стотина автомобила се сблъскват, 10 души загиват. От тогава до сега страната непрекъснато изгражда различни системи за превенция и днес в Германия функционира най-гъстата мрежа от подобни технологии. Според немския автоклуб ACE броят на катастрофите с пострадали заради мъгла намалява от 1368 през 1991 г. на 278 през 2010 г., тоест с около 80%. През 1995 г. при сблъсъци в мъгла загиват 44 души, а след въвеждането на системите за превенция през 2001 г. жертвите са 30. За целия период от 2018 до 2022 г. общо загиналите са 42, тоест средно около 8 годишно.

Според ACE това се дължи основно на модерните системи за предупреждение за мъгла, като общото между тях са светлинните колчета и таблата с изискваната скорост.

Как се осъществява контролът в Германия? Въведено е правилото – при видимост под 50 метра, независимо дали заради мъгла, сняг или дъжд, скоростта може да е до 50 км. Камери и радари следят за спазването. Дори когато мъглата е твърде гъста и снимките от камерите може да са с лошо качество, страхът от глобите се оказва достатъчен. Превишаването на ограничението може да струва до 800 евро глоба и отнемане на шофьорската книжка за три месеца. Паралелно с това Германия непрекъснато въвежда стимули за обновяване на автопарка. Благодарение на това той е съвременен, автомобилите са с все по-добри светлини и спирачки, а пътищата - с все по-добра маркировка. Все плюсове, с които България все още не може да се похвали. Достатъчно е само да направим сравнение по брой загинали на 1 млн. души – у нас по данни на Еврокомисията за 2025 г. са 71 души, а в Германия - 34.

Във Франция при мъгла е въведено немското правило – 50 м видимост, 50 км средна скорост за всички пътища и магистрали. Там камерите не могат автоматично да се пренастроят за мъгла или дъжд и контролът е поверен на полицията и жандармерията. Ако превишението е от 20 до 40 км в час, глобите са 135 евро, отнемане на точки и до 3 години без шофьорска книжка. Ако обаче нарушението е 50 км в час или по-голямо – тогава по закон това е престъпление - 3 месеца затвор и глоба от 3750 евро.

В Италия от 1993 г. на опасните мъгливи участъци при под 100 метра видимост концесионерите налагат временно ограничение на скоростта до 50 м. Изписването става на светлинни табла.

Контролът се реализира със системата "Тютор", която измерва средната скорост между два участъка и покрива общо 176 трасета с дължина 1670 км. Според организацията "Аутострада" технологията работи при всякакви условия, включително при мъгла с видимост до 30-40 метра. Всичко е автоматизирано – от измерването на скоростта до контрола, като полицията следи само най-натоварените точки. При нарушение на скоростта с до 40 км в час санкциите са от 172 до 694 евро, а над 60 км - 3382 евро и отнемане на книжката за срок от 6 до 12 месеца.

Испания също не изостава в тази сфера и се смята, че най-модерната система е в Галисия. Монтирана е през 2022 г. на прохода О Фиоко на магистрала A-8. Причината е, че през летните месеци мъглата е нещо обичайно. Системата се състои от светлинни колчета, които предупреждават шофьора, че пред него има друга кола.

Според видимостта долната част светва в кехлибарено и показва посоката на пътя. С колчетата се прави и автоматично пренасочване на трафика по стария път. Ако падне под 40 м, магистралата се затваря.

Контролът се осъществява от камера за средна скорост, която през 2022 г. засича 16 352 нарушения. Според изследване на Техническия университет в Мадрид след въвеждането на системата средната скорост пада с 20%, което спасява живота на 22 души годишно. Проучването сочи още, че инвестицията в системата се е изплатила само за една година.

Великобритания също притежава модерната HADECS3. Камерите са свързани със системата от електронни табла и автоматично контролират изписаното ограничение. Изводът е, че в САЩ и ЕС тези технологии се въвеждат непрекъснато и има все по-модерни технологии, които не само предотвратяват сблъсъци и свеждат броя на жертвите до нула, а и се изплащат в рамките на година.