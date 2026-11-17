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Хакери са внедрили зловреден софтуер в някои от най-популярните уебсайтове в света, което потенциално излага посетителите на риск от кражба на лична и финансова информация, съобщи "Нюзуик".

Атаката е засегнала уебсайтове на 178 организации, сред които Zoom, CNN, HSBC, BBC, IKEA, Salesforce, Equifax, Fox News, Alaska Airlines и GitLab. Това съобщават изследователи от фирмата за киберсигурност Report URI, които са установили атаката в понеделник.

Според изследователи, хакери са внедрили зловреден JavaScript – широко използван компютърен език – в скриптове, хоствани от Optimizely. Това е компания, която предоставя софтуер, позволяващ на бизнеса да тества различни версии на уебсайтове.

От Report URI посочват, че зловредният JavaScript е бил създаден с цел кражба на данни за кредитни карти, пренасочване на плащания в криптовалута, както и за атакуване на определени модели iPhone и iPad. „В портфейлите на нападателите са постъпили около 7040 долара, и то в рамките на едва девет часа" след началото на атаката, допълват оттам.

Във вторник, в актуализация на информацията за състоянието на системите си на своя уебсайт, Optimizely заяви, че „неупълномощена страна се е възползвала от уязвимост" в платформата ѝ за експериментиране (Experimentation platform). „Отстранихме уязвимостта и премахнахме внедрения код от засегнатите проекти", посочват от компанията.

Компанията за кредитни справки Equifax заяви пред изданието, че е запозната със съобщенията, „незабавно е проучила въпроса и е преустановила използването на Optimizely".

„Не сме открили доказателства за компрометиране на нашите системи или за въздействие върху данните ни", допълват оттам.

Мебелният магазин IKEA заяви пред Newsweek, че е запознат с докладите и разследва, „за да разбере всяко потенциално въздействие върху нашите дигитални услуги и клиенти".

Как се е случила кибератаката?

Вместо да хакнат 178 организации поотделно, нападателите са използвали уязвимост в услугата за тестване на уебсайтове на Optimizely, която се използва в множество големи уебсайтове, съобщи Report URI.

Чрез манипулиране на софтуера, хакерите са успели да поставят злонамерен код на уебсайтове, принадлежащи на организации, които разчитат на него, което означава, че посетителите могат да се сблъскат със софтуера, просто като отворят засегнат уебсайт.