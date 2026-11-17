Американската Агенция по храните и лекарствата (FDA) ограничи вноса на лекарства от завода на Pharmathen International в Сапес, Северна Гърция, след проверка, установила нарушения на добрата производствена практика. Сред констатациите на агенцията са пропуски в процедурите за осигуряване на стерилност.

На 23 април 2026 г. FDA включи лекарствата от завода, предназначени за американския пазар, в списъка Import Alert 66-40. Мярката позволява пратките да бъдат задържани при внос в САЩ без физическа проверка. На 27 май агенцията изпрати предупредително писмо до компанията с искане да отстрани установените нарушения.

През юни инвестиционното дружество Partners Group Private Equity обяви, че е отписало изцяло вложението си в Pharmathen на стойност около 20 млн. евро. Като причина дружеството посочи ограниченията за доставки в САЩ и оценката си, че стойността на компанията вероятно няма да покрие задълженията ѝ. През юли гръцкото издание Euro2day съобщи за преструктуриране на дълг в размер до 664,5 млн. евро.

Междувременно синдикатът на работещите в Pharmathen съобщи за трудови злополуки в обекти на групата. Според организацията на 2 ноември техник е счупил крака си при падане в научноизследователската база на компанията, а служител в лабораторията на завода в Сапес е получил порезна рана на ръката. Синдикатът настоява за разследване на инцидентите и за мерки за безопасност във всички обекти на групата.