Изтекли документи сочат за съмнителни плащания от $ 582 млн., свързани с Епстийн

“Не трябваше да го правят. Това е незаконно”, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп във вторник по адрес на Дойче банк. Думите му от Манила са по повод новината, че банката е пратила на счетоводител в щата Мейн данъчни справки за три негови сметки.

Това е станало през март 2017 г. - два месеца след началото на първия мандат на републиканеца. Още тогава Тръмп отказа да разкрие данъчните си декларации.

Счетоводителят от Мейн чакал документите на свой клиент. От банката му пратили линк към справките за лихви и доходи от инвестиции по 1586 сметки. Получателят съобщил за грешката и уверил Дойче банк, че е изтрил файла. Ръководството уведомило Банката на Федералния резерв в Ню Йорк, но скрило случая от Белия дом, разкри “Файненшъл таймс”. По това време документите на Тръмп

трябвало да се пазят в сейф,

а данните за него да се изпращат само криптирано.

Сега, 9 г. по-късно, два анонимни източника дадоха на журналисти над 15 млн. файла, включително 9 млн. имейла. В разследването се включиха над 230 репортери от около 50 медии, сред които “Файненшъл таймс”, “Ню Йорк таймс” и “Шпигел”.

В доклад от май 2020 г. банков експерт описва операции за над 3 млн. долара с участието на две фирми на Тръмп, работили по проекта му за луксозен хотел в Баку. Част от плащанията са между тях и дружества, които журналистите свързват със

схеми за пране на пари в Русия и Азербайджан.

През 2015 г. британската “Фаберлекс” превела над 141 хил. долара на фирмата на Тръмп THC Baku Services. Журналистите открили същата сума сред преводите, които Дойче банк посочила за съмнителни. В сигнал от 2020 г. банката отбелязва две компании на Тръмп - THC Baku Services и DT Marks Baku. Самият Тръмп не е сочен за заподозрян.

През декември 2021 г., докато Вашингтон предупреждаваше за струпването на руски войски край Украйна, Дойче банк откри нов офис в Москва. Сред клиентите, които самата банка смятала за рискови, бил нефтеният гигант “Сибур”, в който дял има близкият до Владимир Путин олигарх Генадий Тимченко, сочат още документи от разследването.

Наред с това Дойче банк започнала да обслужва Джефри Епстийн през 2013 г. - цели пет години след присъдата му за сексуално престъпление срещу непълнолетна. В 21 сигнала до властите в САЩ банката описва около 3000 съмнителни операции, свързани с Епстийн и дружествата му. От октомври 2013 до май 2019 г. сумата достигнала близо 582 млн. долара, като имало плащания към жени и преводи, породили съмнения за злоупотреба с дарения.

В изявление германската банка обяви, че случаите в медиите са доста стари, и увери: “Дойче банк е различна банка днес”. Въпреки това акциите ѝ спаднаха рязко след разкритията.

Името на покойния Епстийн се появи с още една новина - пред Би Би Си професорът по съдебна медицина Майкъл Фрийман заяви, че секспрестъпникът не се е самоубил в килията си. “Остава само едно обяснение - убийство”, категоричен е той. След близо година работа със снимките от аутопсията Фрийман смята, че кръвоизливът в лявото рамо, травмите по лицето и драскотините по шията са признаци, че Епстийн е бил удушен, вероятно в гръб. Официалното заключение остава самоубийство - д-р Кристин Роман, извършила аутопсията, не е установила следи от съпротива, а от ФБР казват, че не са открили доказателства за убийство.

