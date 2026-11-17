Частите за взривното устройство вероятно вече са в САЩ

Части за химическо оръжие или мръсна бомба вероятно вече се намират на територията на САЩ, поставени от иранското разузнаване, за да убият водещи политици във Вашингтон.

Това твърдят източници на американското разузнаване пред Си Ен Ен. Според тях плановете на Техеран са толкова подробни, че дори вече има избрани специфични локации, където да бъдат поставени смъртоносните устройства, и са определени лицата, които да бъдат ликвидирани.

По същество мръсната бомба може да бъде механизъм за взривяване, който при експлозията си разпространява опасни за живота вещества, вируси и радиоактивни елементи. Те могат да отровят или заразят десетки и може би стотици хора в непосредствена близост и да направят необитаеми местата, където са били задействани.

Източниците определиха пред Си Ен Ен иранските планове като опит да си осигурят различни варианти за действие в конфликта си срещу САЩ, а не като признак за предстояща атака. Въпреки това те смятат, че непоследователната политика на Вашингтон по отношение на охраната на границите е дала възможност на ислямската република да разположи частите за мръсната бомба в рамките на Щатите.

“Тъй като границата ни е била пропусклива през по-голямата част от последните 10 години, би било изключително лесно да се вкарат вражески агенти в страната, които биха могли да се сдобият с компонентите за бомбата и да ги разположат на избрани места”, посочи един от източниците.

