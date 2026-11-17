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Кримският мост е негоден за ползване след атаката на Киев

Мощна украинска ракетна атака повреди сериозно Кримския мост - най-важния транспортен възел, който свързва Кримския полуостров с континенталната част на Русия.

Стратегическата конструкция с дължина 227 м бе ударена в ранните часове на вторник. Украинският президент Володимир Зеленски определи операцията като безпрецедентна.

На видеозаписи може да се види как крилата ракета “Фламинго” удря пътния и железопътния прелез, след което следва голяма експлозия. Ден по-рано имаше атака срещу арката в централната част на моста.

Зеленски определи операцията като отговор на руските атаки по украинската инфраструктура. Той заяви, че това е кулминацията на дълга и сложна кампания за разрушаване на моста, в която са използвани дронове и балистични ракети.

“Нашите бойци постепенно унищожиха системите за противовъздушна отбрана, радарите, оборудването за електронна война и други определени цели по пътя към крайната цел - увреждането на моста”, заяви украинският лидер.

Назначеният от Кремъл губернатор на Крим Сергей Аксьонов потвърди, че съоръжението, което беше временно затворено още в понеделник, вече не е годно за ползване.

“Врагът отново е атакувал Кримския мост. В момента движението е преустановено. Молим жителите и посетителите на Крим да се въздържат от пътуване към него и да вземат предвид тези ограничения при планирането на маршрутите си”, предупреди той.

Снимки от вторник показват, че 227-метровата арка на автомобилната част на моста е рухнала в Керченския проток между Азовско и Черно море. Съседната арка на железопътната част също е пострадала сериозно.

Така Кримският полуостров практически остава отцепен от света. Единствената възможност на неговите обитатели да се придвижат до Русия е през окупираните източни провинции на Украйна, където може да попаднат под прицела на дроновете на Киев.

От Кремъл съобщиха, че ще възстановят съоръжението възможно най-бързо.

“Вицепремиерът Марат Хуснулин вече докладва ситуацията на президента Владимир Путин. Ще бъдат определени сроковете за строителните работи. Няма съмнение, че мостът ще бъде възстановен и ще бъде дори по-добър от преди”, увери говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

Следственият комитет на Руската федерация обяви, че е образувано дело за тероризъм срещу извършителите на атаката над Кримския мост.

Атаката ще затрудни още повече доставките към Крим, след като през лятото полуостровът се сблъска с недостиг на гориво и поради засилената украинска военна кампания за изолирането му от континенталната част на Русия, пише “Гардиан”.

От месеци насам Киев насочва ударите си към ключовите транспортни маршрути, снабдяващи Крим. Една от основните цели е т.нар. магистрала “Новоросия”. Тя е основен логистичен коридор, свързващ полуострова с руската област Ростов през окупираните украински градове Мелитопол и Мариупол.