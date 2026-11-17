Агенцията за национална сигурност на Северна Македония е разкрила мрежа, заподозряна в подготовката на терористичен акт или целенасочено убийство в Гърция. Това съобщи на пресконференция в Скопие директорът на агенцията Боян Христовски. По думите му операцията е продължила между девет и десет месеца.

Според властите в Скопие участниците в мрежата са имали връзки с организираната престъпност и вероятно са получавали преки указания от иранския гражданин Едрис Джахангири Маване. Службата проверява негови контакти с лица, за които предполага, че действат от името на иранските служби за разузнаване и сигурност.

Сред посочените лица е Наджи Шарифи Зиндащи, когото властите в Северна Македония свързват с организираната престъпност и трафика на наркотици. Христовски уточни, че службата не разполага с данни за подготвяни нападения на територията на Северна Македония.

Директорът на Бюрото за обществена сигурност Александър Янев съобщи, че по случая четирима души са задържани под стража, един е поставен под домашен арест, а още един се издирва.

Агенцията в Скопие работи с гръцката Национална разузнавателна служба и с други чуждестранни служби за установяване на лица, свързани с ирански мрежи, които може да подготвят нападения.