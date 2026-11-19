Банкерка си намира любовник информатор и втори, който да финансира незаконните сделки

Азиатките видимо са много добри в изтръгването на държавни и фирмени тайни чрез секс, но залагането на любовни капани не са единствено тяхна запазена марка. Западният свят също познава няколко случая на оплитане на лични и служебни отношения с цел голяма печалба. В една от най-скандалните истории участва инвестиционната банкерка и финансов брокер от Филаделфия Дона Мърдок, която включва двама свои любовници в схема за незаконно сдобиване с вътрешна информация и търговия на борсата.

Чрез сайт за запознанства Мърдок се сближава първо с Джеймс Гансман. По това време той е адвокат и партньор в консултантската компания Ernst & Young, в която отговаря за консултациите по човешки ресурси при сливания и придобивания. След като Дона и Джеймс се запознават, двамата започват извънбрачна връзка. Между 2005 и 2007 г. Гансман редовно споделя с Мърдок поверителна информация за предстоящи сливания и придобивания на важни клиенти на Ernst & Young. Мърдок използва наученото за фирмите, за да търгува с акции и опции. Така тя печели над 300 000 долара не по правилата и извън регулациите. Тъй като самата банкерка има големи дългове по ипотека и не разполага с достатъчно средства за по-големи залози, чрез сайта за запознанства тя си намира втори любовник. Става дума за 71-годишния бизнесмен Ричард Хансен, който започва да финансира сделките на Мърдок и също започва да търгува на базата на получената от Гансман поверителна информация.

Трансакциите на тримата привличат вниманието на Комисията по ценните книжа и борсите на САЩ и на ФБР, които започват разследване. Аферата се разплита и Дона Мърдок е обвинена. Започва процес, в който тя се признава за виновна по 17 обвинения, сред които измама с ценни книжа, възпрепятстване на правосъдието и лъжесвидетелстване. В хода на процеса тя се съгласява да сътрудничи на прокуратурата, като свидетелства срещу бившите си любовници. През 2011 г. получава 2 години пробация и доживотна забрана да работи като брокер.

Първият любовник Джеймс Гансман е признават за виновен по 6 обвинения за измама с ценни книжа. През 2010 г. той е осъден на 1 г. и 1 ден затвор, 6 месеца пробация и на връщане на незаконно придобитите около 233 000 долара с лихвите. На следващата година апелативен съд отменя присъдата му заради процедурна грешка на съдията относно инструкциите към съдебните заседатели и връща делото за преразглеждане.

Историята познава и случаи, в които мъже шпионират партньорките си, за да събират важна информация и да печелят от нея. Един от най-известните от тях е с Тайлър Лаудън от Хюстън. Той подслушва работните разговори на съпругата си, която е мениджър по сливания и придобивания в енергийния гигант BP. По време на пандемията мис Лаудън работи дистанционно по подготовката на мащабна сделка – придобиването на оператора TravelCenters of America Inc. срещу 1,3 милиарда долара. Тайлър също работи от вкъщи и неговото бюро е на около 6 м от това на жена му. У дома и по време на екскурзия до Рим Лаудън умишлено подслушва нейните видеоконферентни и телефонни разговори. Въз основа на придобитата конфиденциална информация в рамките на няколко месеца тайно закрива личните си пенсионни и брокерски сметки и купува 46 450 акции на фирмата, която предстои да бъде купена от BP. На 16 февруари 2023 г. BP официално обявява сделката, при което цената на акциите на TravelCenters скача с близо 71%. Лаудън веднага продава всички акции и реализира незаконна печалба от 1,76 милиона долара.

Когато американската Агенция за регулиране на финансовата индустрия и работодателят на съпругата на Тайлър започват проверка на необичайната търговия преди сделката, той признава на жена си. Оправдава се, че е искал да изкара достатъчно пари, за да не се налага тя да работи толкова много. Съпругата му незабавно докладва за случая на шефовете си. Въпреки че вътрешното разследване не открива доказателства тя умишлено да е изнесла информацията, компанията уволнява служителката. Скоро след това тя напуска мъжа си и подава молба за развод. През май 2024 г. властите в САЩ повдигат обвинения срещу Лаудън за търговия с вътрешна информация и измама с ценни книжа. Той се признава за виновен, връща цялата печалба, а през май 2024 г. съдът в Тексас го осъжда на 24 месеца затвор и глоба от 10 000 долара.