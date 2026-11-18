Известни са няколко случая, в които азиатките имат по 2-ма - 3-ма любовници на ключови позиции в САЩ

Ако сте важна личност от финансовия или политическия свят и ако на коктейл към вас се приближи атрактивна азиатка, оправи възела на вратовръзката ви и ви каже, че е много впечатлена от речта ви – по-добре бързо си обличайте палтото и хуквайте навън. Западни служби вече предупреждават хора на високи позиции в държавата и в големи частни корпорации, че жената срещу тях може да е резидент на китайското разузнаване.

По трудния начин за подобна връзка научи Дженсън Хуанг, основателят на една от най-големите компании в света – Nvidia. Заради аферата си с красивата Алис Хуанг, за която има подозрения, че шпионира за Пекин, Дженсън вече бе принуден да подаде оставка. Мегаскандалът все повече се обвързва с националната сигурност на САЩ, тъй като американският гигант произвежда чипове, които се използват при внедряването на най-новите AI модели. Чиповете са толкова важни, че Вашингтон ограничава износа им за Китай, опасявайки се, че Пекин може да ги използва за военни цели. Точно затова съмненията, че човек от най-близкото обкръжение на Дженсън може да работи за големия враг, будят сериозно безпокойство във Вашингтон.

Историята за милиардера и бившата телевизионна водеща наподобява сценарий от филм за Джеймс Бонд, в който до Агент 007 винаги се появява красива изкусителка със специална мисия. В същото време обаче американското и други разузнавания вече са документирали редица сходни сюжета с жени шпионки, които изцяло произхождат от суровата действителност.

Една от най-продължителните истории тръгва още през ХХ век и се пренася в сегашното хилядолетие. През 1970 г. едва 16-годишната китайка Катрина Люнг емигрира в Щатите с фалшив паспорт. Първо завършва училище, а после взима магистърска диплома по бизнес администрация от Университета в Чикаго. Още докато е студентка, ФБР започва да се интересува от нея заради познанствата с други китайци.

През 1980 г. Люнг се мести в Лос Анджелис и се настанява в кооперация с азиатци. Сближава се с китаец, когото службите подозират в опити незаконно да изнесе технологии в родината си. Бюрото започва да разследва самата Катрина, която междувременно става управител на фирма за внос и износ. Когато тя напуска, разследването също е прекратено.

Впоследствие агент на ФБР го възобновява в опит да получи още сведения за човека, с който Люнг има връзка. Джеймс Смит е толкова впечатлен от данните, която тя му дава, че през 1982 г. я вербува като информатор с кодово име Parlor Maid (Камериерка). Така правителството на Щатите започва да плаща на китайката за услугите . Изчислено е, че за целия срок на сътрудничеството Люнг е получила 1,7 млн. долара.

В допълнение ФБР помага на жената да получи американски паспорт. Бюрото разработва план как тя да стане двоен агент и да започне да контактува със службите в Пекин под надзора на щатското разузнаване. През 1984 г. планът успява и тя наистина е вербувана от Министерството на държавната сигурност на Китай.

За наколко години авторитетът на Люнг нараства едновременно сред азиатската общност в САЩ и във ФБР. Тя започва да приема китайски дипломати и да организира коктейли. Запознава се дори с президента на страната Ян Шанкун. В същото време докладите на Люнг се ценят високо от ЦРУ. Доказателство за доверието в нея е, че е изпратена в Китай след събитията на площад "Тянънмън" да събира сведения за обстановката в страната.

През 1990 г. обаче ФБР научава, че Люнг е разкрила пред китайците детайли от секретна програма на ФБР. Агент Джеймс Смит, който отговаря за Люнг, е извикан за разпит. Той успява да убеди ръководството, че жената никога не би направила нещо без негово разрешение. После самият Смит разпитва Люнг и тя му признава, че вербовчикът в Китай я е разкрил като двоен агент и я е притиснал за допълнителни сведения.

Разкритията продължават. ФБР се сдобива със запис на разговор между Люнг и въпросния вербовчик. Установено е, че Катрина е издала на Пекин програмата на агент на ФБР, включен в състава на държавна делегация. Агентът и Смит са извикани във Вашингтон, но Смит продължава да защитава Люнг и отново успява да убеди началниците си, че прекратяването на работата с нея не е най-доброто решение. ФБР приема съвета, доверявайки се на дългогодишната му служба и на богатия му опит с информаторката.

Разследването не е спряно и прокурорите установяват, че в продължение на 20 г. Смит и Люнг са имали любовна връзка. Установено е още, че Люнг е имала такава и с още един агент на ФБР. През декември 2001 г. на бюрото е разрешено да я следи. Извършен е обиск на жилището , при който са открити телефонен указател на ФБР, списък с номера, свързани с разследване с кодово име Royal Tourist (Кралски турист), поверителен документ за китайски бегълци и др.

Впоследствие е извършен таен оглед на багажа преди и след пътуване до Китай. На връщане от него липсват 6 снимки на агенти на ФБР, двама от които действащи. ФБР установява още, че Люнг тайно е копирала секретен документ, получен за кратко от Смит, и го е пратила в Китай.

На 9 април 2003 г. сутринта двамата са арестувани в дома в Сан Марино. Повдигнато им е обвинение в незаконно боравене със секретна информация. Смит е обвинен още, че не е съобщил за 20-годишната си афера с Люнг и че е показвал поверителни документи. Той признава за интимните контакти, но и двамата отричат всичко останало. На Люнг не са повдигнати обвинения, вероятно защото прокурорите преценяват, че доказателствата не са достатъчни за осъдителна присъда, до каквито в исторически план се е стигало изключително рядко. Все пак е отказано освобождаване под гаранция с мотив, че може да се укрие. Така Люнг прекарва 3 месеца в затвора и 1,5 г. под домашен арест.

Пенсионираният агент Смит е осъден на 90 дни домашен арест и на 100 часа обществен труд, задето не е съобщил във ФРБ за отношенията си с Люнг. Всички други обвинения са свалени. Делото срещу нея също е прекратено с мотив за неправомерни действия от страна на обвинението. Така приключва един почти напълно доказан случай на шпионаж в полза на Китай.

Преди 6 г. американската медия Axios описа друг случай с китайка, дошла като студентка и заподозряна впоследствие в подривна дейност. Името е Фанг Фанг или Кристин Фанг, като се подвизава в Щатите. В публикацията се разказва, че интересът на Фанг бил насочен основно към млади и обещаващи политици от региона на Сан Франциско.

През 2011 г. китайката е приета да учи в Калифорния. Чрез участия в кампании за набиране на средства тя успява да влезе в някои влиятелни политически кръгове. След това чарът свършва останалата работа. Според разсекретен доклад на ФБР по време на престоя си в Щатите между 2011 и 2016 г. Фанг Фанг има романтична връзка с най-малко двама кметове от Средния запад, както и с конгресмена демократ Ерик Суолуъл. Според досието използвала политически събирания и предизборни прояви в университетски кампуси да осъществява контакти с набелязани политици и други видни личности.

Службите за първи път обръщат внимание на Фанг, докато следят предполагаем агент на китайското Министерство на държавната сигурност, работещ под прикритие като дипломат в консулството в Сан Франциско. Китаецът използвал офиса си като база за установяване на контакти с политици на щатско и местно ниво, някои от които канел в Китай. Фанг и мъжът се срещали и разговаряли многократно, което подтикнало ФБР да проучи самата нея.

В хода на разработката се установило, че в продължение на около 3 г. тя е поддържала романтични връзки с поне двама кметове, но Axios не успява да установи имената им. В крайна сметка щатските служби стигат до извода, че истинската причина за престоя на Фанг в САЩ не е обучението, а събиране на политическа информация и оказването на влияние върху млади американски политици. През 2015 г. ФБР вече е толкова обезпокоено от действията на Фанг, че уведомява Суолуъл за подозренията. В отговор той незабавно прекъсва контактите си с Фанг и срещу него не са повдигнати никакви обвинения.

ФБР предупреждава и други хора. Представители на разузнаването изнасят специализирани беседи пред служители на Белия дом и членове на Конгреса. Бил Харисън, кмет на калифорнийския град Фримонт по това време, споделя, че е познавал Фанг, тъй като работила като доброволец в офиса му. Харисън разказва пред Axios, че през август 2015 г. с него се свързали служители на ФБР, които го предупредили за подозрителните действия. Разказали му, че дейността на Фанг е част от "дългосрочна стратегия", насочена към местни политици. Подходът на Китай бил "да изгради отношения с вас и да види дали ще се издигнете в йерархията."

Докато разследването тече, китайката неочаквано напуска САЩ, въпреки че по същото време имала планирано пътуване до Вашингтон. След това тя повече не се завръща. Axios обобщава, че случаят разкрива стратегията на Китай за изграждане на връзки, на които може да са нужни години или дори десетилетия по-късно. Историята остава класически пример за т.нар. тактика honey trap или капан с примамка, както се описват романтичните връзки за разузнавателни цели.

Макар и не с мащабите на този с Nvidia, предишният скандал с индустриален шпионаж, в който е замесена китайка, избухна в средата на миналото десетилетие. Китайска гражданка бе арестувана в САЩ и бе обвинена в опит за кражба на патентовани хибридни сортове царевица. Мо Юн е съпруга на китайския милиардер и шеф на голям аграрен холдинг. Службите в Щатите установяват, че тя и брат Хайлун създават организация с други китайци с цел кражба и изнасяне на ценни царевични семена, разработвани в лаборатории в Айова и Илинойс. Юн се сближила с хора, работещи за компаниите DuPont и Monsanto, и започнала да шпионира в полза на корпорацията на мъжа си. Между 2007 и 2012 г. тя, брат и помощниците им извличали т.нар. инбредни линии семена от опитни полета. За разлика от обикновената царевица, тези семена съдържат генетичния код и интелектуалната собственост на компаниите, позволяващи възпроизвеждането на високодобивни и устойчиви сортове. Според оценки на ФБР разработването на подобен сорт отнема между 5 и 8 г. и струва между 30 и 40 милиона долара.

Разследването започва през 2011 г., след като служител по сигурността на DuPont засича брата на Юн в тестово поле в Айова. Схемата включвала използване на фалшиви самоличности, закупуване на две ферми в Айова и Илинойс като прикритие, укриване на кочани в микровълнови печки и кутии за пуканки, както и изпращане на стотици килограми семена към Китай и Хонконг.

Хайлун е задържан пръв, а след него и сестра му Мо Юн. И двамата са изправени пред федерален съд. През юли 2015 г. обаче делото срещу Мо претърпява обрат. Съдия от Айова уважава искането на адвокатите да бъдат изключени като доказателство ключови извадки от електронни съобщения. Без тях прокуратурата преценява, че вината не може да се докаже. В резултат всички обвинения срещу нея са свалени, след което тя се завръща в Китай. За разлика от нея братът се признава за виновен и е осъден на 3 г. затвор. През т.г. след смъртта на съпруга си Мо Юн стана главен акционер в компанията му. Смята се, че делът струва около един милиард долара.