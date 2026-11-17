Бившият изпълнителен директор на "Енвидиа" (Nvidia) Дженсън Хуанг ще бъде изслушан от Конгреса на САЩ на 1 декември при закрити врата относно скандала, предизвикан от извънбрачната му връзка, която доведе до дългосрочни икономически и геополитически последици, съобщиха трима законодатели от Републиканската партия, цитирани от Франс прес.

"Американците очакват отговори за ролята на г-н Хуанг и "Енвидиа" в допускането на опасни агенти на Китайската народна република до достъп до най-модерните ни чипове, както и за ролята на предполагаем китайски агент в този скандал", заявиха Брайън Маст - председател на комисията по външни работи, Джон Муленар - председател на комисията за Китайската комунистическа партия и Рик Крауфорд - председател на комисията по разузнаване на Камарата на представителите.