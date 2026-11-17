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Строго секретната мрежа, която Националната егенция за сигурност на САЩ използва за вътрешните си комуникации, не функционира – това съобщават шестима души, запознати със случая, на които се позовава Си Ен Ен.

Мрежата, наречена NSA Net, позволява на служителите да обменят класифицирана информация помежду си. Към момента няма данни за кибератака, посочват източниците.

Според източници, докато агенцията се опитва да установи мащаба на проблема, тя е въвела график за поетапно пристигане на служителите.

Си Ен Ен е поискала коментар от Агенцията за национална сигурност (АНС).

Настоящ и бивш американски служител заявиха, че прекъсване в мрежата на АНС (NSA Net) няма да засегне способността на агенцията да предава спешна разузнавателна информация на президента Доналд Тръмп, докато той пътува в Азия на борда на президентския самолет „Еър Форс Уан".

И двата източника описват множество дублиращи системи и резервни мрежи, които правителството може да използва за сигурна комуникация с президента. В момента той се намира във Филипините, а утре заминава за Китай за разговори с китайския лидер Си Дзинпин и руския президент Владимир Путин.

Сривът в най-мощната разузнавателна агенция на САЩ идва непосредствено след поредица от сериозни технически неизправности, засегнали авиокомпании и други корпорации в цялата страна.

Всички полети в цялата страна бяха приземени с часове в петък след масивен системен срив, което доведе до забавяне или отмяна на хиляди полети. Федералната авиационна администрация проследи проблема до един-единствен рутер в Арканзас.

Представители на администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп заявиха, че новите технологии, внедрени в системата за контрол на въздушното движение в страната, са претоварили остарялото оборудване и са причинили прекъсвания в комуникационните системи и пропуски в радарното покритие, което е довело до спирането на всички полети за повече от четири часа.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп хвърли вината за спирането на въздушния трафик в страната върху своя предшественик на поста Джо Байдън.

В първи свой коментар по темата републиканецът Тръмп определи начина, по който администрацията на демократа Байдън е управлявала авиационния сектор, като катастрофа. "Всичко, до което те се докоснаха, се превърна в хаос", написа президентът на САЩ в своята социална платформа Трут Соушъл.

Междувременно, масивно прекъсване на работата на продуктите на Microsoft миналата седмица остави хора по целия свят без достъп до имейли в Outlook и срещи на Team.

Няма индикации, че прекъсванията на NSA, FAA или Microsoft са причинени от кибератака, но те са ярки примери за това как технологичните повреди могат да разтърсят пазарите и потенциално да застрашат националната сигурност.