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Украинският президент Володимир Зеленски днес призова съюзниците си, включително САЩ, да доставят на Киев ракети прехващачи "Пейтриът", които са изключително важни за украинската противовъздушна отбрана, възможно най-скоро, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Зеленски отправи призива във видео обръщение, излъчено по време на срещата на страните, подкрепящи Киев, в централата на НАТО в Брюксел.

"Украйна има незабавна нужда от прехващачи "Пейтриът" и "Ирис-Т" от запасите, които вече имате", обърна се той към министрите на отбраната от Контактната група за предоставяне на отбранителна помощ на Украйна, която включва около 40 държави съюзници на Киев.

Междувременно генералният секретар на НАТО Марк Рюте и британският министър на отбраната Уес Стрийтинг определиха украинската атака срещу моста, свързващ Кримския полуостров с Южна Русия, като легитимна и необходима отбранителна операция, предаде ДПА.

„Смятам, че е важно Украйна да се защитава", заяви Рюте и добави, че това включва и нападения срещу логистични центрове.

Стрийтинг определи атаката като „поредния пример за изобретателността на украинците и за непоколебимата решимост на Украйна да се защитава от руската агресия".

„Ние подкрепяме Украйна в тези усилия", добави той.

Двамата направиха изявленията си в кулоарите на заседание на Контактната група за отбраната на Украйна в Брюксел.

Украинските въоръжени сили атакуваха стратегическия Кримски мост, известен още като Керченския мост, като в резултат на удара основната арка на автомобилния мост и част от пътното му платно бяха разрушени.

Съоръжението с дължина 19 километра свързва континенталната част на Русия с Кримския полуостров, който Москва незаконно анексира от Украйна през 2014 г. Мостът е важен маршрут за снабдяване на руските сили в Южна Украйна.

Украйна смята моста за незаконно съоръжение, изградено на нейна територия, и многократно се е опитвала да го унищожи, за да прекъсне снабдяването на руските войски.