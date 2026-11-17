Хакери компрометираха някои от най-често посещаваните сайтове в световен мащаб. Чрез мащабна кибератака бяха ударени 178 от най-големите световни фирми, а целта на хакерите е да откраднат парите на клиентите им, както и данните от кредитните им карти, съобщава "Дейли мейл".

Изследователи по сигурността са идентифицирали зловреден код в инструменти за уебсайтове на 178 компании, сред които Zoom, CNN, BBC, HSBC, "Екуифакс", "Сейлсфорс", Peаcock, IKEA, Fox News, NPR, ASPCA и "Инвизалайн".

Атаката, която бе засечена в понеделник вечерта, е била прицелена в системата "Оптимайзли", която фирмите използват, за да тестват различни лейаути и функции за сайтовете си. Хакерите използвали нейния инструмент за персонализиране, за да вкарат вредния код в уебстраниците. Той е бил изпратен заедно с оригинален софтуер чрез надеждните системи на Optimizely, което направило заплахата много по-трудна за откриване.

Вредният софтуер на киберпрестъпниците е бил настроен, за да открадне плащания с криптовалута, да събере данни от кредитни карти, вкарани в определени онлайн формуляри, както и да хакне айфони и айпади с пробив в сигурността.

Засега засечената сума, открадната от крипто портфейли, е 7 хил. долара, съобщават разследващите. Все още обаче остава неясно колко кредитни данни са били откраднати, нито колко устройства са били хакнати успешно.

Мащабната кибератака идва след поредица от прекъсвания на основни услуги, включително глобален срив на Microsoft и националното приземяване на полети в САЩ в петък. Клиентите на редица големи американски банки също информираха за проблеми с достъпа до онлайн банкови услуги в понеделник, което добави към последните няколко турбуленти дни, които имат критичните системи на страната. Атаката показва, че дори най-доверените сайтове могат да се превърнат в инструмент за кражба на пари и лични данни, пише "Дейли мейл".

Препоръките на компетентните институции към клиентите, въвели данните от кредитните си карти в сървърите на някой от засегнатите сайтове, да проверят сметките си за неоторизирани промени. Всеки, който е направил плащане с крипто валута също трябва да провери дали парите му са достигнали до желания получател. А съветът към потребителите, които са използвали айфоните и/или айпадите си при посещението си на някой от засегнатите сайтове, е да инсталират най-новите софтуерни ъпдейти, за да предпазят устройствата си от възможни пробиви в сигурността.

От "Оптимайзли" потвърдиха за атаката над сървърите си, и заявиха, че те вече са оправени, а проблемният код е бил премахнат.