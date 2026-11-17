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10 деца пострадаха при инцидент на ескалаторите в мол "Галерия" в Белград, съобщава регионалната телевизия N1. 7 от децата са със сериозни травми след падането, докато другите 3 са характеризирани като леко ранени.

Всички деца са били транспортирани до спешния център в сръбската столица. Пострадалите при инцидента за 8 и 9-годишни деца. Те са 5 момчета и 5 момичета, съобщава БТА.

От Спешната служба потвърдиха за сръбската регионална телевизия, че са получили обаждане в 14:33 ч., след което на мястото са изпратени 5 медицински екипа.

От управата на търговския център добавиха, че компетентните служби са оказали незабавна помощ на пострадалите. Полицията води разследване за установяване на обстоятелствата около инцидента.