Земетресение с магнитуд 4,3 по Рихтер е регистрирано тази вечер в района на езерото Ван, Източна Турция. Това съобщиха турските медии, като се позоваха на Дирекцията за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД).

Според данните на АФАД трусът е станал в 18:57 ч. местно време с епицентър във водите на езерото Ван, на около 7,74 километра от околия Геваш, окръг Ван, и на дълбочина 13,61 километра, допълни вестник „Таквим".

Обсерваторията Кандилли към Истанбулския технически университет „Богазичи" също отчете трус с магнитуд 4,3 в същия час, но по нейни първоначални измервания огнището е било на по-малка дълбочина – около 2,6 км, пише БТА.

Земетресението е предизвикало кратка паника сред хората. Освен в околиите на окръг Ван, трусът е бил усетен и в съседните окръзи Битлис и Сиирт, както и в части от Шърнак и Хаккяри, допълват турските медии, уточнявайки, че няма постъпили данни за пострадали хора или нанесени материални щети.