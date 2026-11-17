Целта ни е Русия да губи повече войници, отколкото може да призове на военна служба, заяви украинският военен министър

Догодина Украйна предвижда да утрои ударите срещу Русия. Това каза днес украинският министър на отбраната Евгений Хмара на пресконференция. Направи го след заседанието на Контактната група за отбраната на Украйна в централата на НАТО в Брюксел.

"Искам руската страна да знае, че на всеки удар ще отговорим с два. Целта ни е Русия да губи повече войници, отколкото може да призове на военна служба", заяви Хмара и обясни, че с това неговата страна се старае да спаси собствените си войски.

"Важно е да запазим равнището на подкрепата за Киев", категоричен бе шефът на НАТО Марк Рюте. И допълни, че алиансът прави всичко възможно за постигането на справедлив мир за Украйна. "За да може мирът бъде траен, Украйна трябва да бъде в състояние да се отбранява", каза още Рюте.

Министърът на отбраната на Великобритания Уес Стрийтинг съобщи, че страната му ще предостави на Украйна 240 млн. британски лири допълнително за средства за противовъздушна отбрана. Германският му колега Борис Писториус допълни, че Берлин ще продължи да снабдява Киев с ракети, системи за ПВО, боеприпаси за изтребителите F-16 за противодействие на дронове. Според Писториус Германия ще осигури 11,6 млрд. евро за Украйна през 2027 г.