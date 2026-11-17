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Армията на САЩ нанесе нови въздушни удари по Иран. Това заяви пред Ройтерс американски официален представител. Той съобщи, че американски изтребители са атакували площадка за изстрелване на ракети на остров Кешм в отговор на атаките на Иран срещу американски военнослужещи и обекти.

Официалният представител отказа да даде повече подробности за ударите, отбелязва агенцията, цитирана от БТА.

Иранската новинарска агенция Фарс съобщи, че са постъпили съобщение за експлозии по южното крайбрежие на Иран, като взривове са били чути на остров Кешм в Персийския залив, съобщи ДПА по-рано днес.

Официални източници заявиха, че причината за експлозиите е неизвестна. Над острова е бил забелязан облак от издигащ се пушек.

Според непотвърдени съобщения в социалните мрежи експлозиите са били причинени вследствие на американски въздушни удари.

По думите на местен представител, цитиран от официалната иранска новинарска агенция ИРНА, САЩ са нанесли няколко удара срещу иранския остров Кешм, намиращ се в Ормузкия проток - стратегическият воден път, който е в центъра на конфликта между Вашингтон и Техеран.