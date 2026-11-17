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Йеменските хути атакували с дронове саудитския петролопровод „Изток - Запад", съобщава Ройтерс.

Хутите съобщиха, че са насочили 5 дрона към 2 помпени станции по протежение на жизненоважния саудитски петролопровод в района на столицата на Саудитска Арабия - Рияд.

На този етап няма потвърждение от страна на Саудитска Арабия, отбелязва Ройтерс, цитирана от БТА.

Предишната информация за атака срещу този тръбопровод бе в началото на този месец, когато Саудитската агенция по печата (СПА) съобщи, че петролопроводът "Изток - Запад" е бил обект на нападение, но дейността му не е била засегната.