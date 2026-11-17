Джей Ди Ванс заяви на американците, че не се нуждаят от бункер или запаси от храна. Направи го дни след глобалния срив на имейлите, спиране на наземните операции в страната и банков колапс.

"Много приятели се свързаха с мен, питайки ме дали не трябва да се приготвят да си строят бункер или да започнат да събират запаси от храна и вода", каза вицепрезидентът на САЩ пред водещата на Фокс нюз Лаура Инграм в понеделник. "Не виждаме да се разраства някаква криза, но трябва да сме подготвени за всичко. Трябва да сме сигурни, че ще успеем да предотвратим най-лошите сценарии, но освен това сме подготвени за тях", каза още той.

Водещата на Фокс нюз го попита директно дали гражданите на Щатите трябва да са готови да се изправят пред мащабна глобална катастрофа. Това стана, след като Великобритания и Франция предупредиха гражданите си да се подсигурят с храна и вода за поне няколко дни, съобщава "Дейли мейл".

Ванс отхвърли репортажите, стоящи зад въпроса, включително разкази за бази на Пентагона, които се готвят да останат извън мрежата за 90 дни. И заяви: "Ние сме просто едно добро управление, което прави всичко възможно армията на страната да е подготвена, Боже опази, ако има криза".

Междувременно Гугъл предупреди бизнесите в САЩ, че хакери, осигурени с мощни системи с изкуствен интелект, провеждат автономни кибератаки сред някои масови системи.

В доклада на компанията, който бе публикуван в понеделник, се твърди, че хакерите, работещи с изкуствен интелект могат постоянно да заобикалят корекции за сигурност, да пишат работещи експлойти и да ги пускат на онлайн сървъри.

Гугъл не прави връзка с тези свои открития и проблемите от миналата седмица. От своя страна федералните служители отричат да са открили каквито и да е доказателства, че някой е атакувал нещо.

Хакери компрометираха някои от най-често посещаваните сайтове в световен мащаб. Чрез мащабна кибератака бяха ударени 178 от най-големите световни фирми, а целта на хакерите е да откраднат парите на клиентите им, както и данните от кредитните им карти, съобщава "Дейли мейл".

Изследователи по сигурността са идентифицирали зловреден код в инструменти за уебсайтове на 178 компании, сред които Zoom, CNN, BBC, HSBC, "Екуифакс", "Сейлсфорс", Peаcock, IKEA, Fox News, NPR, ASPCA и "Инвизалайн".

Атаката, която бе засечена в понеделник вечерта, е била прицелена в системата "Оптимайзли", която фирмите използват, за да тестват различни лейаути и функции за сайтовете си. Хакерите използвали нейния инструмент за персонализиране, за да вкарат вредния код в уебстраниците. Той е бил изпратен заедно с оригинален софтуер чрез надеждните системи на "Оптимайзли", което направило заплахата много по-трудна за откриване.

Освен това стана ясно, че строго секретната мрежа, която Националната егенция за сигурност на САЩ използва за вътрешните си комуникации, не функционира. Информацията дойде от CNN.

Мрежата, наречена NSA Net, позволява на служителите да обменят класифицирана информация помежду си. Към момента няма данни за кибератака, посочват източниците.

Според източници, докато агенцията се опитва да установи мащаба на проблема, тя е въвела график за поетапно пристигане на служителите.