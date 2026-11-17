Иран отхвърли днес информацията, разпространена от CNN за ирански план за атака върху Вашингтон с т.нар. мръсна бомба, съобщава Франс прес.

„През последните 72 часа произраелски медии съобщиха, че Иран кроял заговор да използва химическо оръжие във Вашингтон", написа в Екс иранският външен министър Абас Арагчи и определи тези твърдения като абсурдни. "Спестете ни тази пропаганда [...] Никой не ѝ вярва", призова Арагчи.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви по-рано днес, че приема много сериозно потенциалната заплаха от иранско нападение срещу американската столица.

„Ако нещо се случи, те ще платят цена, каквато светът никога досега не е виждал", каза американският президент по време на посещението си във Филипините за срещата на върха на АСЕАН.

Че части за химическо оръжие или мръсна бомба, вероятно вече се намират на територията на САЩ, поставени от иранското разузнаване, за да убият водещи политици във Вашингтон, заявиха пред CNN източници от американското разузнаване. Според тях плановете на Техеран са толкова подробни, че дори вече има избрани специфични локации, където да бъдат поставени смъртоносните устройства, и са определени лицата, които да бъдат ликвидирани.

По същество мръсната бомба може да бъде механизъм за взривяване, който при експлозията си разпространява опасни за живота вещества, вируси и радиоактивни елементи. Те могат да отровят или заразят десетки и може би стотици хора в непосредствена близост и да направят необитаеми местата, където са били задействани.