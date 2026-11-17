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Владимир Путин беше посрещнат в Шънджън от военен оркестър и почетен караул. В чест на предстоящата среща между тримата лидери 43 небостъргача едновременно изпълниха светлинно шоу.

Президентът на Русия слезе от самолета под звуците на военен оркестър. На срещата присъстваха и представители на китайската младеж.

Сутринта на 18 ноември Путин ще участва в бизнес срещата на върха на АТИС, а след това ще проведе разговори със Си Дзинпин.

Лидерите ще обсъдят сътрудничеството между двете страни и по време на работна закуска ще преминат към външната политика, включително конфликта в Украйна.

Предвидена е и обща среща с Доналд Тръмп и Си Дзинпин.