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Американският производител на чипове „Енвидиа" (Nvidia) прогнозира приходи от 130 млрд. долара за четвъртото тримесечие, над средните очаквания на анализаторите за 125,25 млрд. долара. Новината донесе известно успокоение на инвеститорите след оставката на дългогодишния ѝ главен изпълнителен директор Дженсън Хуанг, съобщи Ройтерс.

Акциите на „Енвидиа" поскъпнаха с близо 4% в извънборсовата търговия, въпреки че от началото на годината отчитат спад от около 17%. Пазарната капитализация на компанията е приблизително 3,8 трилиона долара, посочи БТА.

Финансовият директор Колет Крес, която временно изпълнява и функциите на главен изпълнителен директор, заяви, че компанията набира сила и развитието на новата платформа за графични процесори „Вера Рубин" върви по план.

Несигурността около бъдещето на компанията нарасна след оставката на дългогодишния главен изпълнителен директор и съосновател Дженсън Хуанг. Той ръководеше „Енвидиа" близо три десетилетия и имаше ключова роля в продуктовата стратегия и отношенията с основните клиенти и американските власти.

Колет Крес ще остане временно начело, докато бордът разглежда кандидатурите за нов ръководител. Въпреки призивите за връщането на Хуан, бордът засега не обмисля подобна възможност, макар самият той да заяви, че би бил поласкан да се завърне.

Междувременно бордът създаде специална комисия по националната сигурност и експортния контрол на фона на засиления интерес към ролята на компанията в стратегическия сектор на изкуствения интелект.