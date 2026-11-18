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Хиляди словаци излязоха на протести в десетки градове срещу правителството на премиера Роберт Фицо по повод годишнината от Нежната революция през 1989 г., сложила край на комунистическото управление в Чехословакия, предаде Асошиейтед прес.

В столицата Братислава по данни на организаторите са се събрали около 25 000 души. Демонстрациите бяха организирани от опозиционни партии, които се обединиха с цел да се противопоставят на управляващата коалиция на предстоящите парламентарни избори догодина, посочи БТА.

Недоволството срещу правителството ескалира след решението на Фицо да възобнови икономическите и дипломатическите контакти с Русия. Външният министър Юрай Бланар посети Москва за разговори с руската страна – първа подобна визита от началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна през 2022 г.

Лидерът на опозиционната „Прогресивна Словакия" Михал Симечка призова за единство между политическите сили, като подчерта, че то е ключово за постигането на промяна на предстоящите избори.