Зловещи кадри от аутопсията на Епстийн разкриват нови подробности около смъртта му
Седем години след смъртта на Джефри Епстийн брат му Марк публикува зловещи снимки от аутопсията и затворническата му килия, разкриващи следи по шията, разкъсани чаршафи и предполагаема примка. Новите кадри отново поставиха под съмнение официалната версия за самоубийство и разпалиха мистерията около смъртта на финансиста.
Кадрите, част от които са изключително графични, показват следите по шията на Епстийн, както и обстановката в килията му в затвора Metropolitan Correctional Center (MCC) в Манхатън. Именно там на 10 август 2019 г. той беше открит мъртъв, няколко седмици след ареста си по обвинения в трафик на непълнолетни с цел сексуална експлоатация.
Форензичният експерт д-р Майкъл Фрийман, който е анализирал снимките от ноември 2025 г., смята, че характерът и разположението на нараняванията не съответстват на самоубийство чрез обесване.
„Моделът, разпределението и множеството наранявания не могат да бъдат обяснени със самоубийствено обесване", заявява той пред The New York Times.
Фрийман, който е бил консултиран по делото срещу бившия полицай Дерек Шовин за убийството на Джордж Флойд, представи заключенията си тази седмица в Лондон.Според експерта най-съществените доказателства са снимките на шията на Епстийн. На тях се виждат тъмночервени следи около гърлото, както и черна линия, продължаваща нагоре към ухото.
Фрийман обръща особено внимание на формата на нараняванията, която според него не е типична за обесване.
„Когато видях тези снимки, спрях и си казах: Това не изглежда като следа от обесване", разказва той пред The New York Times.
В интервю за CBS експертът определя следите като „много необичайни" за подобен тип смърт.
Според неговия анализ формата на белезите наподобява буквата Y, а наличието на втора следа под различен ъгъл може да свидетелства за използването на различен вид натиск върху шията.
Фрийман твърди, че подобна конфигурация трудно може да бъде обяснена със самоубийство, тъй като при обесване двете примки на въжето би трябвало да се насочват към една и съща точка на закрепване.Друг важен елемент в анализа е парче разкъсан оранжев плат, открито в килията. Според Фрийман то представлява примка с два възела, която би могла да е използвана като средство за удушаване.
„Това е тясна примка от плат с два възела, открита в ъгъла до бюрото", обяснява експертът.
По думите му, ако платът бъде поставен по определен начин, възелът би могъл да обясни част от необичайните следи по задната част на шията на Епстийн.
Фрийман допуска също, че по лицето и лявото рамо на финансиста може да има следи от физическо нападение и борба.
Въз основа на съвкупността от наблюденията си той стига до извода, че нараняванията са по-съвместими с удушаване отзад с помощта на тясна платнена примка, отколкото със самоубийство.
Важно е обаче да се отбележи, че Фрийман не е извършвал личен оглед на тялото, а е анализирал единствено публикуваните фотографии.Освен кадрите от аутопсията, публикуваният архив разкрива и подробности за обстановката в килията на Епстийн непосредствено преди смъртта му.
На снимките се виждат разхвърляни медикаменти върху горното легло и разкъсани оранжеви чаршафи .
Документирани са още CPAP апаратът, който Епстийн използвал за подпомагане на дишането по време на сън, опаковката му и дефибрилатор, използван при опитите за реанимация.
На други фотографии криминалисти измерват разстоянието от пода до горното легло, както и различни парчета плат и импровизирана примка, открити в помещението.Това не е първият случай, в който съдебномедицински специалист поставя под съмнение заключението за самоубийство.
Още през 2019 г. Марк Епстийн наема известния съдебен патолог д-р Майкъл Баден, който също изразява съмнения, че брат му е сложил край на живота си сам.
Официалното заключение на съдебния лекар в Ню Йорк обаче остава непроменено – смъртта на Джефри Епстийн е самоубийство чрез обесване.
Д-р Кристин Роман, извършила аутопсията, заявява, че не е открила доказателства за физическа борба. По думите ѝ по ръцете на Епстийн не е имало следи, характерни за опит за защита.
Тя обяснява и че единственото охлузване по ръката му вероятно е било причинено от конвулсии по време на обесването.
„Той беше почти непокътнат", казва Роман.
Според нея фрактурите на хрущяла в областта на щитовидната жлеза са характерни за обесване, а не за ръчно притискане на шията.През 2023 г. доклад на генералния инспектор към Министерството на правосъдието на САЩ установява сериозни пропуски в работата на Федералното бюро по затворите. Сред тях са небрежност, нарушения на процедурите и провал в надзора над Епстийн.
Според доклада именно съчетанието от тези пропуски е създало възможност той да сложи край на живота си.
По-рано през 2026 г. Министерството на правосъдието публикува милиони документи, свързани с Епстийн, включително часове видеозаписи от затвора. Целта беше да бъдат изяснени обстоятелствата около смъртта му и да се отговори на продължаващите обществени съмнения.
Въпреки това въпросите не стихват. Връзките на Епстийн с влиятелни личности, сред които Доналд Тръмп, Бил Клинтън и Андрю Маунтбатън-Уиндзор, продължават да подхранват спекулациите.
Джули К. Браун – журналистката от Miami Herald, чието разследване през 2018 г. допринася за подновяването на интереса към престъпленията на Епстийн и последвалия му арест, също е изразявала недоумение от обстоятелствата около смъртта му.
Новите снимки и експертни твърдения отново поставят въпроса, който преследва случая от 2019 г.: какво действително се е случило зад затворените врати на килията?
Засега обаче няма официално потвърдени доказателства, които да опровергават заключението за самоубийство. Твърденията на Фрийман представляват експертна оценка на фотографски материал, а не ново официално съдебномедицинско заключение.
A forensic expert has said he believes that convicted sex offender Jeffrey Epstein's death in prison was the result of a homicide, not suicide! Professor Michael Freeman said that after reviewing the New York City medical examiner's file he believes Epstein was strangled, most likely from behind. The medical examiner who carried out the autopsy concluded in 2019 that Epstein's injuries were consistent with suicide and there was no evidence of the defensive wounds expected if his death had been a homicide. Epstein was found dead in prison on 10 August 2019 in New York as he awaited trial on sex trafficking charges. Freeman, who did not see the body, based his conclusions on the files and photographs from the examiner's report provided to him by Epstein's brother, Mark Epstein, who has always maintained that his brother was murdered. Freeman said his analysis is independent and that he was not paid by Mark Epstein. His research has not been peer reviewed. He believed there are signs indicating an assault on Epstein, including a deep haemorrhage to his left shoulder and injuries that appear to be consistent to being struck in the face. Freeman said he believed the evidence was most consistent with strangulation using a ligature and then that same ligature was probably used to suspend the body from the bunk bed. He said there appeared to be fingernail marks above the ligature mark on Epstein's neck, which "would be consistent with strangulation, particularly from behind. And the attempt by the victim to try to remove the ligature from the neck". He said "the injuries and the way the body was found don't match up. There's only one remaining explanation then, and that is that the death was as a result of a homicide! __________________________ The medical examiner who performed the autopsy at the time told the Department of Justice (DoJ) Office of the Inspector General , external that Epstein's injuries were more consistent with, and indicative of, a suicide by hanging rather than homicide by strangulation, adding there was no evidence of defensive wounds consistent with what is seen in victims of strangulation! ____________________________ 1) Epstein the disgraced financier who hung himself in his Manhattan jail cell, was left alone & not monitored by guards who were supposed to check on him every 30 minutes! 2) Epstein’s cell mate had been transferred out at the time of Epstein’s suicide leaving him alone only two weeks after he was taken off suicide watch, a move that also violated the Metropolitan Correctional Center’s standard protocol! 3) As the Justice Department & FBI investigate Epstein’s death, the Federal Bureau of Prisons is under intense scrutiny for not keeping Epstein on suicide watch after his first apparent suicide attempt! _________________________________ "Had Epstein lived to legally testify it is likely telling the truth, the whole truth & nothing but the truth significant heads might have rolled, public & personal reputations of influential people called into question as he facing a lengthy prison term, if not a life sentence would have nothing to lose being upfront & honest! A mystery likely never to be solved!" Diana— Diana Speaks (@Diana6197Davis) November 18, 2026
NEW: A forensic scientist says Jeffrey Epstein was killed — and claims the autopsy photos provide the evidence. In a stunning new report from The New York Times, forensic scientist Dr. Michael Freeman says that after spending a YEAR examining Jeffrey Epstein’s autopsy records, 1 https://t.co/RpDkjfLEeF— BARB59 / CANADA 🇺🇦 #FvckTrump #DemCast (@ABrosnikoff) November 18, 2026
Newly released Jeffrey Epstein autopsy photos prove he was strangled and big mouth Pedo-Trump with thousand money transfers to Epstein leaked Deutsche bank, has nothing to say ? Smells fishy https://t.co/v3ZyZWKnld https://t.co/jk4sblYFVc— Solar Life (@SOLARLIFE) November 18, 2026