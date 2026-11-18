A forensic expert has said he believes that convicted sex offender Jeffrey Epstein's death in prison was the result of a homicide, not suicide! Professor Michael Freeman said that after reviewing the New York City medical examiner's file he believes Epstein was strangled, most likely from behind. The medical examiner who carried out the autopsy concluded in 2019 that Epstein's injuries were consistent with suicide and there was no evidence of the defensive wounds expected if his death had been a homicide. Epstein was found dead in prison on 10 August 2019 in New York as he awaited trial on sex trafficking charges. Freeman, who did not see the body, based his conclusions on the files and photographs from the examiner's report provided to him by Epstein's brother, Mark Epstein, who has always maintained that his brother was murdered. Freeman said his analysis is independent and that he was not paid by Mark Epstein. His research has not been peer reviewed. He believed there are signs indicating an assault on Epstein, including a deep haemorrhage to his left shoulder and injuries that appear to be consistent to being struck in the face. Freeman said he believed the evidence was most consistent with strangulation using a ligature and then that same ligature was probably used to suspend the body from the bunk bed. He said there appeared to be fingernail marks above the ligature mark on Epstein's neck, which "would be consistent with strangulation, particularly from behind. And the attempt by the victim to try to remove the ligature from the neck". He said "the injuries and the way the body was found don't match up. There's only one remaining explanation then, and that is that the death was as a result of a homicide! __________________________ The medical examiner who performed the autopsy at the time told the Department of Justice (DoJ) Office of the Inspector General , external that Epstein's injuries were more consistent with, and indicative of, a suicide by hanging rather than homicide by strangulation, adding there was no evidence of defensive wounds consistent with what is seen in victims of strangulation! ____________________________ 1) Epstein the disgraced financier who hung himself in his Manhattan jail cell, was left alone & not monitored by guards who were supposed to check on him every 30 minutes! 2) Epstein’s cell mate had been transferred out at the time of Epstein’s suicide leaving him alone only two weeks after he was taken off suicide watch, a move that also violated the Metropolitan Correctional Center’s standard protocol! 3) As the Justice Department & FBI investigate Epstein’s death, the Federal Bureau of Prisons is under intense scrutiny for not keeping Epstein on suicide watch after his first apparent suicide attempt! _________________________________ "Had Epstein lived to legally testify it is likely telling the truth, the whole truth & nothing but the truth significant heads might have rolled, public & personal reputations of influential people called into question as he facing a lengthy prison term, if not a life sentence would have nothing to lose being upfront & honest! A mystery likely never to be solved!" Diana