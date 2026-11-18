"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Азиатско-тихоокеанският регион се превърна в основен технологичен център на планетата, а азиатските страни се трансформираха от „световна фабрика" в двигатели на иновациите, заяви Владимир Путин на бизнес срещата на върха на АТИС в Шънджън.

Ключови моменти от речта му:

— През последните три години БВП на Русия нарасна с над 10% и продължава да расте. Държавният дълг на страната е един от най-ниските в света, около 17%.

— Руските езикови модели са сред най-добрите в света. Страната е и начело на дигиталната трансформация, а вътрешните пазари са сред десетте най-големи.

— Русия е създала мрежа за обработка на плащания в почти целия свят.

— Страните от Азиатско-тихоокеанския регион представляват повече от половината от общата външна търговия на Русия.

— Азиатско-тихоокеанският регион представлява повече от 60% от световния БВП и 36% от населението на света. През последните 35 години делът на развиващите се страни в световната икономика почти се е удвоил.

— Европа губи своя индустриален потенциал и позиция в световната конкуренция. Жизненият стандарт в страните от ЕС намалява, дългът и инфлацията се покачват. Това е неспособността на Европа да се адаптира към изоставянето на руския пазар и евтините енергийни ресурси.

— Бившите хегемонни сили се опитват да ограничат развитието на държави, които сега демонстрират напредък. Старите инструменти за икономическо господство и принуда са остарели.

— Русия не се отказа от долара и еврото, но държавите, които ограничиха достъпа ѝ до тези валути, „се самонаказват".

— Руският пазар на електронна търговия продължава да расте динамично.

— Единен преференциален режим ще бъде въведен в целия Далечен изток на 1 януари 2027 г.

— Русия стана световен рекордьор по брой наложени срещу нея санкции, но премина всички тестове с отличие.

По-късно започна и срещата на руския президент с китайския лидер Си Дзинпин.

Путин заяви, че Русия и Китай работят заедно „по възходяща траектория" в полза на народите на двете страни. Той отбеляза също, че търговията между двете страни ще продължи да расте.

Путин отбеляза и увеличението на взаимния туристически поток, отчасти благодарение на безвизовия режим.