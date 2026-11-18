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Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че няма доказателства за злонамерена намеса или координирана кибератака зад поредицата от технически сривове, засегнали транспортни, банкови и правителствени системи в страната, предаде Асошиейтед прес.

„Нямаме никакви доказателства или основания да смятаме, че тези отделни инциденти са свързани с хакери, престъпници или друга държава", подчерта Рубио. Той увери, че САЩ не са подложени на системна атака.

През последните дни технически проблеми засегнаха системи на „Майкрософт", „Чейз банк", службите за контрол на въздушното движение и Агенцията за национална сигурност. Засегнатите организации обясниха прекъсванията с вътрешни технически неизправности и отрекоха да са били обект на кибератаки, посочи БТА.

Директорът на националното разузнаване Джей Клейтън също заяви, че проверките не са установили връзка с кибератака. Според него проблемите са възникнали при мерки за подобряване на сигурността, чието изпълнение е срещнало непредвидени затруднения.

Случаите предизвикаха критики към администрацията на Доналд Тръмп и призиви за по-голяма прозрачност. Бившата говорителка на Белия дом Карълайн Левит настоя президентът или друг представител на администрацията да даде публично обяснение след завръщането си от Китай.