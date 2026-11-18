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Китайският президент Си Дзинпин призова за защита на свободната и отворена международна търговия при откриването на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) в китайския град Шънджън, предаде Ройтерс.

Той настоя за укрепване на многостранната търговска система, основана на правилата на Световната търговска организация, и за запазване на стабилността на глобалните вериги за доставки, посочи БТА.

Призивът идва на фона на новите ограничения, обявени от Вашингтон върху достъпа на Китай до чипове за изкуствен интелект на компании като „Енвидиа" (Nvidia). Мерките заплашват да задълбочат напрежението между двете най-големи икономики и да усложнят постигнатото търговско примирие.

Западните държави критикуват Пекин за търговския му излишък от над 1 трилион долара и за политиките, които стимулират производството и износа. Китай от своя страна защитава икономическия си модел като подходящ за развитието на страната.

Основен акцент във форума ще бъде тристранната среща в четвъртък между Си Дзинпин, американския президент Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин.