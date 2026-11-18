Американският президент Доналд Тръмп заяви, че САЩ са сключили голямо търговско споразумение с Филипините, което определи като изгодно и за двете страни. Тръмп нарече сделката "великолепна", а подробностите засега не могат да бъдат потвърдени, съобщи Ройтерс.

По време на срещата си с филипинския президент Фердинанд Маркос-младши в Манила Тръмп обяви и разширяване на двустранното сътрудничество в отбраната и енергетиката. По думите му Вашингтон е одобрил продажба на американско оръжие за над 5 млрд. долара на Филипините, посочи БТА.

Двете страни обсъждат също сътрудничество по проект за гражданска ядрена енергетика, както и участие на Манила в планирания износ на природен газ от Аляска.

Срещата се проведе на фона на засиленото напрежение в Южнокитайско море, където Филипините и Китай имат териториални спорове. Тръмп заяви, че отношенията между Вашингтон и Манила са по-добри от всякога, и потвърди ангажимента на САЩ към своя азиатски съюзник.