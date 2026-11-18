Земетресение с магнитуд 5,7 по скалата на Рихтер беше регистрирано тази нощ в 02:48 ч. в румънския сеизмичен район Вранча. Трусът е усетен силно в Букурещ, България, Молдова и Украйна, но към момента няма сигнали за сериозни материални щети и тежко пострадали, съобщиха румънските власти.

Двама души са получили леки наранявания в окръг Галац при опит да напуснат жилищата си. Общо шестима души са транспортирани до болници, а на телефон 112 са постъпили множество обаждания от граждани, изпаднали в паника, посочи БТА.

Земетресението е било на дълбочина 120,8 км. То е най-силното в Румъния от началото на 2026 г. Предишният по-силен трус е регистриран на 19 октомври с магнитуд 4,8.

Вранча е най-активната сеизмична зона в Румъния, където трусовете се пораждат на междинна дълбочина между 60 и 200 километра. Най-разрушителното земетресение в района през последните десетилетия е от 4 март 1977 г., когато трус с магнитуд 7,4 отне живота на над 1500 души.