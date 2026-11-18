На 18 ноември руският президент Владимир Путин и китайският президент Си Дзинпин проведоха руско-китайски разговори в Шънджън в държавната резиденция "Цилин Шанджуан", вила "Цилинюан".

Руският президент започна с поздрави и похвали за Шънджън. „Мисля, че не е случайно, че избрахте това бързо развиващо се, красиво място, което несъмнено е символ на просперитета на Китай, за място на срещата на представителните делегации на АТИС", каза Путин.

Доскоро градът имаше само малко население, сега е един от най-големите метрополии, бързо развиващ се. „Добър пример за подражание", подчерта президентът.

Путин припомни думите от речта си на бизнес срещата на върха на АТИС, която даде старт на програмата на руския президент в Шънджън на 18 ноември, че Азиатско-тихоокеанският регион (АТИС) представлява 36% от населението на планетата, 50% от международната търговия и 60% от световния БВП.

Той заяви, че членовете на АТИС споделят обща цел: осигуряване на мир и просперитет в Азиатско-тихоокеанския регион. „Ще работим, както обичате да казвате, рамо до рамо в полза на народите на Русия и Китайската народна република", каза президентът.

Той също така си спомни срещата си със Си в Пекин през май, както и разговорите в кулоарите на срещата на върха на ШОС в Бишкек през август и срещата на върха на БРИКС в Ню Делхи през септември.

Работата между страните е във възход, каза Путин. Търговският оборот между двете страни надхвърля 200 милиарда долара в продължение на няколко години поред.

Според президента тази цел е поставена пред страните наскоро и темпът на растеж тази година ще бъде още по-висок. Путин заяви, че сътрудничеството между Русия и Китай е фокусирано върху иновациите, развива се транспортната свързаност и се е засилило хуманитарното сътрудничество, улеснено от безвизовия режим между страните.

Той отбеляза, че туристическият поток се е увеличил с 43%. Президентът говори и за продължаващата Година на трансграничното образование. По време на пътуването си Путин ще посети Съвместния университет на Московския държавен университет и Пекинския технологичен институт (БИТ), който е създаден преди 10 години.

„Руско-китайските външнополитически отношения са стабилни и позитивни. В трудна геополитическа ситуация ние се придържаме към конструктивни подходи за формиране на по-справедлив многополюсен световен ред", каза Путин.

Си Дзинпин отново поздрави Владимир Путин с думите „скъпи приятелю". Си каза, че настоящата среща в Китай е 50-ата от 2013 г. насам, включително срещите лично и тези, проведени чрез видеоконферентна връзка.

„Под вашето и моето силно ръководство отношенията между Китай и Русия бяха и остават стабилни като планина, въпреки всякакви глобални несгоди, с широки перспективи и незасегнати от краткосрочните глобални обстоятелства. Те носят по-голяма стабилност и сигурност в един бурен и хаотичен свят, служейки като модел за нов тип отношения между велики сили, характеризиращи се с равенство, взаимно уважение, добросъвестност и сътрудничество, от което печелят всички", каза Си.

Той добави, че Русия и Китай трябва „смело да продължат напред", отключвайки потенциала на съответните си страни и поемайки отговорностите на големите сили, допринасяйки за появата на многополюсен свят.

Резиденцията „Цилин Шанджуан" или вила „Цилинюан", където се проведоха разговорите, се намира в подножието на планината Цилин, в непосредствена близост до голф игрището „Сили" и парка за диви животни в Шънджън.

Този комплекс от вили в европейски стил е домакин на членове на Общинския партиен комитет на Шънджън и правителството на Шънджън, но най-вече на лидерите на Китайската комунистическа партия. Резиденцията разполага с над 20 ресторанта и над 20 конферентни зали. На 19 ноември „Цилин Шанджуан" ще бъде домакин на среща между Путин, Си Цзинпин и президента на САЩ Доналд Тръмп.

Програмата на руския президент за 18 ноември включва също посещение на Съвместния университет на Московския държавен университет и Политехническия институт в Шънджън, разговори с виетнамския президент То Лам, гала прием, организиран от Си Дзинпин в чест на Форума на икономическите лидери на АТИС, и след това разговори с тайландския премиер Анутин Чанвиракул.

В допълнение към тристранната среща, за 19 ноември са планирани срещата на върха на АТИС, двустранни срещи, включително с Доналд Тръмп, и пресконференция, обобщаваща посещението му в Китай.