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Сред засегнатите услуги са били Apple Pay, iCloud и Apple Support

Apple възстанови нормалната работа на всички свои услуги, след като хиляди потребители по света сигнализираха за затруднения с Apple Pay, iCloud, Apple Support и други платформи на компанията. Проблемите продължиха няколко часа и засегнаха различни услуги.

Технологичният гигант Apple съобщи, че е отстранил всички проблеми и услугите му отново работят нормално. Информацията беше потвърдена от говорител на компанията пред CBS News, който заяви, че всички системи вече са в зелено.

Според официалната страница за състоянието на услугите на Apple възстановяването е било потвърдено около 17:46 ч. източноамериканско време във вторник.

Хиляди потребители са докладвали за затруднения чрез платформата Downdetector, която следи прекъсванията в работата на онлайн услуги. Сигналите започнали рязко да нарастват малко преди обяд американско време, а проблемите продължили няколко часа, преди постепенно да намалеят следобед.

Сред засегнатите услуги са били Apple Pay, iCloud и Apple Support. По-рано във вторник страницата за системния статус на компанията е показвала проблеми с влизането в iCloud и услугата AppleCare on Device, които впоследствие са били отстранени.

Въпреки това за известно време затруднения са продължили да изпитват и корпоративните платформи Apple Business и Apple School Manager.

От Apple категорично са заявили, че прекъсванията не са били причинени от кибератака.Проблемите с услугите на Apple идват на фона на поредица от технически прекъсвания, засегнали големи компании и ключови онлайн платформи през последните дни.

В понеделник клиенти на JPMorgan Chase, Bank of America и други големи финансови институции съобщиха за затруднения при банкови депозити и преводи чрез системата Zelle.

Във вторник потребители сигнализираха и за проблеми с достъпа до Gmail.

В изявление, публикувано в социалната мрежа X, Google посочи, че към момента не разполага с доказателства за мащабно прекъсване на работата на Gmail. Компанията насочи потребителите към официалното табло за състоянието на услугите си, където се публикува информация за евентуални проблеми.

Поредицата от технически сривове отново постави на дневен ред въпроса за надеждността на дигиталните услуги, от които милиони потребители и бизнеси зависят ежедневно.