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Демократката Мери Пелтола печели сенатската надпревара в Аляска срещу републиканеца Дан Съливан, показват прогнозните резултати, цитирани от Ройтерс. Тя получава 50% от гласовете срещу 46% за опонента си, с което избягва допълнителни кръгове на преброяване.

Победата ѝ осигурява девети сенатски мандат за демократите от междинните избори и увеличава мнозинството им в горната камара до 56 срещу 44 места. Това е най-голямото им мнозинство от 2009 г. насам, посочи БТА.

На 53 години Пелтола става първият демократ от близо 20 години, спечелил сенаторско място в Аляска, и първият коренен жител на щата с такъв успех.

Тя благодари на избирателите в социалната мрежа Екс и заяви, че ще работи за намаляване на разходите и ограничаване на корпоративната алчност. Лидерът на демократите в Сената Чък Шумър също приветства победата ѝ.