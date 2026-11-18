Българите, които притежават ваканционен имот в Гърция и са данъчно местни лица на България, няма да ползват пълното освобождаване от гръцкия имотен данък ЕНФИА по мярката за малките населени места през 2027 г. Това важи и ако имотът им се намира в село, включено в обхвата на мярката.

Гръцкият данъчен номер (ΑΦΜ) служи за идентификация пред гръцките данъчни власти, а назначеният данъчен представител може да действа от името на собственика. Данъчното местожителство е отделно обстоятелство. За да получи освобождаването, собственикът трябва да е данъчно местно лице на Гърция, имотът да е основното му жилище, а данъчната стойност на пълната собственост върху него да е до 400 000 евро. Български гражданин, който отговаря на тези условия, може да ползва облекчението.

От 1 януари 2027 г. мярката ще обхване 12 855 населени места. Общият праг се увеличава от 1500 на 2000 жители, а в област Западна Македония достига 2200. Така в обхвата се добавят още 131 населени места и около 62 000 потенциални правоимащи, по данни на гръцкото финансово министерство. Освобождаването се отнася до данъка за основното жилище.

За българите с ваканционни имоти в Гърция остава възможността да кандидатстват за отделна отстъпка за застраховано жилище. Тя достига 20% при данъчна стойност до 500 000 евро и 10% над тази сума. Полицата трябва да покрива едновременно земетресение, пожар и наводнение. За пълния размер на отстъпката през 2027 г. покритието трябва да е действало през цялата 2026 г. При застраховка с продължителност поне три месеца намалението се изчислява пропорционално.

Гръцките правила предвиждат и намаление от 50% за домакинства с ниски доходи, които отговарят на условията за данъчно местожителство, площ и стойност на имотите. Базовият годишен доходен праг е 9000 евро и се увеличава с по 1000 евро за съпруг или съпруга и за всеки член на издръжка. За двойка с две деца например прагът е 12 000 евро. Общата площ на сградите трябва да е до 150 кв. м. Семейства с поне три деца на издръжка и домакинства с член с най-малко 80% увреждане могат да получат пълно освобождаване при определени условия. Базовият доходен праг за тях е 12 000 евро, с по 1000 евро допълнително за съпруг или съпруга и за всеки член на издръжка.

Общата площ на сградите също трябва да е до 150 кв. м. Отделни освобождавания се прилагат за определени имоти на малки гранични острови и в райони, засегнати от природни бедствия. ЕНФИА за 2027 г. ще се изчислява според правата върху имотите към 1 януари 2027 г. Собствениците, които през 2026 г. са придобили имот чрез покупка, дарение или наследство или са вписали допълнителна площ в имотната декларация Е9, може да получат по-висока сметка.