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Две промишлени съоръжения в руския Краснодарски край са обхванати от пожар, а четирима души са ранени при украински удари през нощта, съобщиха местните власти, цитирани от Ройтерс.

Руската армия обяви, че е атакувала пристанищна инфраструктура в украинския град Измаил и товарен кораб, пътуващ към пристанище Пивденне. Според руската страна съоръженията са били използвани за разтоварване на военни доставки, посочи БТА.

Украинските военновъздушни сили съобщиха, че са неутрализирали 126 от общо 141 руски дрона, изстреляни срещу страната от вечерта на 17 ноември. Удари са регистрирани на седем места.