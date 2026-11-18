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„Бих искал да направите същото и за мен, ако нямате нищо против", обърна се Тръмп към Маркос

С пищна церемония, музика, танци и официален банкет беше посрещнат американският президент Доналд Тръмп по време на визитата си във филипинската столица Манила. По време на тържествения обяд с президента Фердинанд Маркос-младши Тръмп отправи и необичайна молба към домакина си – да получи златен жезъл като този, подарен на американския генерал Дъглас Макартър по време на Втората световна война, съобщава"Дейли мейл".

По време на официалния обяд в чест на американския държавен глава Тръмп разказа любопитен исторически факт в рамките на тридневната си обиколка в Азия тази седмица.

Генерал Дъглас Макартър, който командвал американските въоръжени сили в Далечния изток по време на Втората световна война, получил златен жезъл и бил удостоен със званието фелдмаршал във филипинската армия от бившия президент Мануел Кесон.

„Бих искал да направите същото и за мен, ако нямате нищо против", обърна се Тръмп към Маркос. „Много бих искал. Защо, по дяволите, да не получа и аз такъв?", добави американският президент.

Маркос посрещна американския държавен глава с пищни почести и организира официален банкет в бална зала, украсена за предстоящите коледни празници. Пет коледни елхи бяха разположени зад двамата президенти, а други украсени дървета обграждаха членовете на кабинета на Тръмп и останалите представители на Белия дом.

Американският президент обърна внимание на празничната украса в речта си и коментира културните сходства между американците и филипинците.

„Както можем да видим от красивата коледна украса, Коледа е изключително важна за Филипините", заяви Тръмп. „Тук не са говорили за премахване на Коледа", добави той.Посещението на Тръмп във Филипините и Китай, където той трябва да участва в конференциите на АСЕАН и АТИС, се провежда на фона на поредица от технически проблеми и сътресения в киберпространството в САЩ.

По-рано в сряда Тръмп изпрати държавния секретар Марко Рубио, за да успокои обществеността във връзка с опасенията, че временното спиране на полетите от Федералната авиационна администрация (FAA), сривовете в услугите на Microsoft и Apple, както и проблеми с компютърна мрежа на Агенцията за национална сигурност може да са дело на един и същ злонамерен извършител.

„Към този момент нямаме абсолютно никаква причина да смятаме, че тези събития са свързани по какъвто и да било начин", заяви Рубио.

„Напълно разбираме, че е тревожно да се появяват подобни съобщения ден след ден за различни технически неизправности. Разбираме това", добави държавният секретар.

Самият Тръмп също засегна за кратко темата за киберсигурността по време на официалния обяд, като коментира договора за взаимна отбрана между САЩ и Филипините.

„Тази година отбелязваме 75-ата годишнина от нашето споразумение за взаимна отбрана. Отбелязахме я с провеждането на най-голямото ни съвместно военно учение досега, в което обединихме всички наши сили във въздуха, на сушата, по море, в киберпространството и космоса", заяви американският президент.Първата дама на САЩ Мелания Тръмп не придружи съпруга си по време на азиатската обиколка. Вместо това Доналд Тръмп беше ескортиран до почетната маса от президента Маркос и съпругата му Луиз „Лиза" Аранета-Маркос.

Първата дама на Филипините беше облечена в рокля с характерните обемни ръкави тип „пеперуда", известни като „ръкавите на Имелда". Те са свързвани с майката на филипинския президент – Имелда Маркос, известна със своята колекция от 3000 чифта обувки.

В по-младите си години Тръмп е общувал с Имелда Маркос, когато двамата са живеели в Ню Йорк.

По-рано американският президент беше посрещнат с музикална церемония и червен килим при пристигането си в двореца „Малаканянг".

Тръмп дори показа част от характерните си танцови движения, наподобяващи тези от песента „YMCA", докато разглеждаше градините на президентския дворец заедно с Маркос. Двамата спряха пред музикален ансамбъл с ударни инструменти, който участваше в официалната церемония по посрещането.

Американският президент е на тридневна обиколка в Азия, като първата му спирка е Манила, преди да отпътува за Шънджън, Китай, за участие в конференциите на АСЕАН и АТИС.

Маркос похвали 80-годишния американски лидер за натоварената му програма и способността му да поддържа толкова интензивен график.

„Това не е особена изненада, защото знаем колко усилено работите", заяви филипинският президент. „За съжаление, това означава, че разполагате с много малко време тук, в Манила", добави той.

Маркос разкри още, че за да даде възможност на Тръмп да опита нещо типично филипинско, му е изпратил местна бърза храна още във вторник вечерта, няколко часа след пристигането му.

„Тъй като обаче времето ви е ограничено, реших, че би било добре да опитате нещо от Манила. Затова снощи помолих екипа си да поръча храна от Jollibee за вас и вашата делегация като късна вечеря", разказа Маркос.

Jollibee е най-голямата верига за бързо хранене във Филипините, известна най-вече със своето пържено пиле.

„Много се гордеем с факта, че успяхме да надминем KFC в Съединените щати по популярност", похвали се филипинският президент.Когато дойде неговият ред да говори, Тръмп насочи вниманието си към една от личните си слабости – архитектурата.

„Нашите народи споделят обща история, общи ценности, общи интереси и сходен архитектурен вкус. Харесва ми това, което сте направили тук. Свършили сте фантастична работа", заяви американският президент.

Двамата лидери бяха настанени в пищно декорирана зала с гоблени по стените, кристални полилеи и внушителна дървена облицовка.

Тръмп засегна и темата за енергийната мощ на САЩ.

„Ако съберете Русия и Саудитска Арабия, ние сме много по-големи от двете взети заедно", заяви той.

След това спомена и Венецуела, която определи като „новото ни придобиване".

„Това беше придобиване, независимо дали хората искат да го наричат така, или не", добави американският президент.

Тръмп заяви още, че нов петролопровод в Аляска може да обслужва „нашите приятели от другата страна на Тихия океан".

„Филипините биха били естествен партньор в тези усилия", добави той.

Докато американският президент произнасяше речта си, стана ясно, че демократката Мери Пелтола печели изборите за Сената в Аляска.След двустранните си срещи с Маркос Тръмп трябва да отпътува за Китай, където според публикацията ще участва в тристранна среща с китайския президент Си Дзинпин и руския президент Владимир Путин.

В края на официалните изявления журналист попита американския държавен глава дали е обезпокоен от напрежението в Западно Филипинско море, където Филипините имат териториален спор с Китай.

„Изобщо не съм притеснен. Това изобщо не ме тревожи. Въпросът ще бъде разрешен", отговори Тръмп.

„Знаете, че в нашата страна казваха: „Нека вече да не използваме думата Коледа". През 2016 г. сложихме край на това. Това беше прекратено", продължи президентът.