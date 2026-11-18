Учени от университета „Уейк Форест" в САЩ са установили, че мозъчните клетки на кокошките могат да оцелеят повече от два часа без кислород, съобщава сп. „Кърънт байолъджи".

Изследователите смятат, че тази способност се дължи на механизми, които поддържат баланса на натрий, калий и калций в невроните дори при липса на кислород. Така клетките избягват процесите, които обикновено водят до увреждане и загиване, посочи БТА.

Учените са установили, че жизнеспособни остават и мозъчни участъци, отговорни за енергоемки функции като ученето и паметта. Те предполагат, че клетките могат да издържат и по-дълго.

Следващата стъпка е да бъдат изяснени точните механизми на тази устойчивост. Според учените откритието може да помогне за разработването на методи за защита на човешкия мозък при инсулт, спиране на дишането и други състояния, свързани с недостиг на кислород.