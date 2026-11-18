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Турция планира да изгради нова военноморска база на източното си черноморско крайбрежие, като основната част от съоръжението ще бъде разположена в окръг Ризе, съобщава вестник „Нефес".

По информация на изданието проектът предвижда използването на терен от 250 декара в района на пристанището. В базата ще бъдат разположени ракетни катери, а е планирано и изграждането на корабостроителница за подводници и безпилотни подводни апарати, посочи БТА.

В първия етап се очаква в Ризе да бъдат изпратени 5000 военнослужещи за обучение, а за тях ще бъдат построени 500 жилища. Според местните власти инвестицията ще стимулира строителството, транспорта и търговията.

Пристанището трябва да бъде освободено през август 2027 г., след което ще започне строителството на военните съоръжения. Очаква се базата да бъде завършена до края на 2028 г.