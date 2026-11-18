Гръцкото министерство на развитието обяви коледна кампания за намаление на цените в супермаркетите. Инициативата „Празници за всички" ще продължи от 18 до 31 декември 2026 г. и ще обхване над 300 продукта в 25 категории. Намаленията ще важат в магазините, които се включат в кампанията.

В списъка влизат както основни храни, така и продукти за коледната и новогодишната трапеза. Очакват се намаления на зехтин, месо, мляко, яйца, сирена, макаронени изделия, сосове и ядки, както и на кафе и безалкохолни напитки. Сред празничните предложения са шоколадови изделия, бисквити, козунаци и василопита – традиционната гръцка новогодишна пита.

Размерът на отстъпката ще зависи от конкретния продукт. Заместник-министърът на развитието Василис Спанакис уточни пред телевизия СКАЙ, че при месото и сладките изделия намаленията ще бъдат под 25%. Кампанията ще продължи и след Коледа, така че ще обхване покупките за Нова година.

Спанакис отправи открита покана към търговците да участват. В първоначалното съобщение са посочени категории стоки, а конкретният списък с участващи вериги, марки и цени предстои да бъде уточнен.