Гръцката конфедерация на държавните служители АДЕДИ обяви 24-часова национална стачка за сряда, 25 ноември 2026 г. Към протеста се присъединяват учители и синдикати от частния сектор.

Основните искания са за по-високи заплати, възстановяване на 13-ата и 14-ата заплата в държавния сектор и мерки срещу поскъпването на живота. В Атина протестът е насрочен за 10:30 ч. пред Пропилеите на Атинския университет.

В министерства, общини и центрове за обслужване на граждани са възможни забавяния и отлагане на уговорени часове. В детските градини и училищата графикът ще зависи от броя на стачкуващите учители. На места може да отпаднат часове или учениците да приключат по-рано. Ако училището не е съобщило промяна, учениците трябва да се явят по обичайния график.

Синдикатът на моряците от търговския флот ПЕНЕН също обяви 24-часова стачка в Атика, която обхваща и кораби по адриатическите линии. Стачката започва в 00:01 ч. на 25 ноември и продължава до полунощ.

Пътниците с билет за тази дата могат да проверят при фериботната компания дали конкретният им курс ще се изпълни.