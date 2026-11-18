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Един член на екипажа на кораб на компанията ADNOC L&S от Обединените арабски емирства е в неизвестност, а други 11 са ранени след атака в Ормузкия проток, съобщи компанията, цитирана от Ройтерс. Екипажът е евакуиран, а операцията по издирването на изчезналия продължава.

Според източници, свързани с морската безопасност, става дума за танкер за втечнен природен газ, ударен от снаряд, посочи БТА.

Иранските гвардейци на Ислямската революция и военноморските сили на страната съобщиха, че корабът и два петролни танкера са се запалили. Ройтерс не е потвърдила независимо тази информация.

Нападенията срещу танкери в Ормузкия проток се увеличават през последния месец. Морският маршрут остава блокиран от Иран в отговор на американско-израелската война срещу страната. Преди конфликта през него преминаваше около една пета от световните доставки на петрол и газ.