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Около 40,4 милиарда турски лири (1,03 млрд. евро) са възстановени и върнати от 75 души в рамките на разследванията за злоупотреби с инвестиционни фондове в Турция, съобщава в. „Дюня".

По данни на министъра на правосъдието Акън Гюрлек разследването обхваща 498 заподозрени. От тях 129 са задържани под стража, 289 са под съдебен контрол, а 54 се издирват. Запорирани са активи на 417 физически и 149 юридически лица, посочи БТА.

Възстановените средства са събрани чрез доброволно връщане и конфискация. Министърът подчерта, че доброволното възстановяване на парите не освобождава от наказателна отговорност.

Кризата започна през септември, след като няколко фонда обявиха, че не могат да изпълнят исканията за обратно изкупуване на дялове. Засегнати са 455 758 инвеститори с вложения за около 18 млрд. долара. Разследването е свързано с подозрения за манипулиране на цените на акции с ограничена ликвидност.