На 17 ноември в Шънджън се проведе мероприятието „Икономика и финанси на АТИС", организирана от Центъра за финансови и икономически програми на Китайската медийна група. Над 100 представители на бизнеса, индустрията и икономическите среди обсъдиха конкретни примери за взаимноизгодно сътрудничество и съвместно развитие между икономиките в Азиатско-тихоокеанския регион. Те откроиха динамичното развитие на индустриалната интеграция, съвместните иновации, свързаността на пазарите и транспортните връзки между сушата и морето.

В речта си заместник-директорът на КМГ Ци Джуцюен заяви, че медийната група е свидетел, двигател и участник в процесите на отваряне и сътрудничество в Азиатско-тихоокеанския регион. КМГ ще използва предимствата си като медийна платформа, за да представя новите индустриални възможности и да разказва истории за „хармония в многообразието, взаимна изгода и съвместно развитие". Той посочи още, че групата ще мобилизира своите ресурси и ще обедини представители на политическите, бизнес, академичните и научните среди, за да превърне медийното си влияние в конкретни резултати от индустриалното сътрудничество.

Същия ден в Шънджън се състоя и музикалната инициатива „Да чуем един друг". Над десет музиканти от Китай, Русия, САЩ, Австралия и Сингапур участваха в музикална вечер за обмен на идеи и опит.