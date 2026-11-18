Китай и Канада постигнаха договорености за разширяване на двустранната търговия и финансовото сътрудничество, включително удължаване с две години на действащите тарифни облекчения и насърчаване на разплащанията в национални валути. Споразуменията бяха обявени във вторник след срещата на председателя Си Дзинпин с канадския премиер Марк Карни в Шънджън.

Съгласно договореностите Канада ще разшири освобождаването от мита за китайски стоманени и алуминиеви продукти, а Пекин ще коригира мерките срещу определени канадски селскостопански и рибни продукти. Предвижда се също сътрудничество в електронната търговия, разширяване на присъствието на китайски банки в Канада и подобряване на бизнес средата.

В рамките на втория Стратегически диалог по икономически и финансови въпроси двете страни се договориха да проучат възможностите за по-широко използване на националните валути в търговията и инвестициите, да насърчават взаимните институционални инвестиции и да развиват сътрудничеството в областта на зеленото финансиране.

Централните банки на двете страни ще продължат изпълнението на споразумението за валутен суап на стойност 200 милиарда юана (30 милиарда долара), подновено през януари 2026 г. Предвиждат се техническо изпитание до края на 2026 г. и тестово усвояване на средства през 2027 г. Сътрудничеството обхваща още трансграничните разплащания, емитирането на облигации в юани и борбата с прането на пари.

Договореностите идват на фона на усилията на Канада да диверсифицира търговските си партньори. Отава си поставя за цел да увеличи износа си за Китай с 50% до края на десетилетието.

Според китайски експерти постигнатото споразумение бележи прагматично подобряване на двустранните отношения и отразява общия интерес към стабилни икономически връзки въпреки геополитическото напрежение. Двете страни потвърдиха и ангажимента си за сътрудничество в рамките на Г-20 и АТИС, както и за подкрепа на многостранната търговска система и международната финансова стабилност.