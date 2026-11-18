Китай ще предприеме допълнителни мерки за рециклиране и повторно използване на твърдите отпадъци от чистите енергийни технологии, като специално внимание ще бъде отделено на т.нар. „нова тройка" – електромобили, фотоволтаични продукти и литиеви батерии. Това съобщи заместник-министърът на търговията Юен Сяомин на пресконференция във вторник.

Мерките са заложени в насоки за изграждане на система за рециклиране на възобновяеми ресурси и насърчаване на висококачественото развитие на сектора.

Голям брой тягови батерии, използвани в китайските електромобили, наближават края на експлоатационния си живот. Очаква се през следващите години да нарасне и броят на излезлите от употреба фотоволтаични модули и перки на вятърни турбини.

Според прогнози на Министерството на екологията и околната среда до 2030 г. Китай ще генерира около 1,5–2 милиона тона отпадъчни фотоволтаични модули, 500 000 тона излезли от употреба перки на вятърни турбини и 1 милион тона използвани тягови батерии.

Страната ще изгради система за цифрова идентификация на батериите за електромобили и ще увеличи инвестициите в разработването на технологии за тяхното рециклиране и разглобяване. Насоките предвиждат също управление на фотоволтаичните модули и оборудването за вятърна енергетика през целия им жизнен цикъл, както и използване на модерни технологии за събиране и преработка на отпадъците.

Според официалната статистика 148 предприятия в Китай, отговарящи на отрасловите изисквания за комплексно оползотворяване на използвани тягови батерии, разполагат с общ капацитет за рециклиране и преработка от 2,5 милиона тона.

Китай засилва и регулаторния контрол върху сектора. Влезлият в сила през август Кодекс за екологията и околната среда задължава предприятията, които изграждат и експлоатират вятърни и соларни енергийни проекти, да отговарят за обезвреждането на излезлите от употреба перки на вятърни турбини и фотоволтаични модули. Производителите на тягови батерии трябва да осигуряват тяхното събиране, рециклиране и оползотворяване.

Мерките са част от плана на Китай за развитие на кръговата икономика през периода на 15-ата петилетка (2026–2030 г.). Целта е до 2030 г. стойността на продукцията в сектора за рециклиране на ресурси да достигне 8 трилиона юана, а до 2035 г. страната да изгради система за висококачествено развитие на кръговата икономика.