Китайският суперкомпютър LineShine отново оглави световните класации TOP500 и HPCG, публикувани в понеделник в Чикаго. Системата, инсталирана в Националния център за суперкомпютри в Шънджън за първи път зае първото място през юни, с което върна Китай на върха след деветгодишно прекъсване.

При международните тестове LineShine е показал около 21% по-висока изчислителна производителност от американския суперкомпютър El Capitan, който заема второто място. Китайската система запази лидерството си и в двете основни категории на класацията.

LineShine е разработен изцяло с китайски технологии и използва архитектура само с централни процесори, без високопроизводителни графични ускорители. Системата разчита на китайските процесори LX2, специализирана високоскоростна мрежа и собствен софтуер. Тя е първият суперкомпютър в историята на TOP500, преминал границата от два екзафлопа при устойчиви изчисления, използвайки само централни процесори.

Суперкомпютърът поддържа над 220 специализирани софтуерни приложения и 22 мащабни изчислителни задачи. Използва се в метеорологията, материалознанието и разработването на лекарства.

Сред научните постижения е симулация на поведението на атомите в твърдотелни батерии в мащаб над 10 милиона атома. Изследването, проведено с китайски софтуер, е сред финалистите за наградата „Гордън Бел" за 2026 г. – едно от най-престижните отличия в областта на високопроизводителните изчисления.

Постижението демонстрира напредъка на Китай в разработването на собствени изчислителни технологии въпреки външните технологични ограничения. Развитието на суперкомпютърната инфраструктура и интегрирането ѝ с изкуствения интелект са сред приоритетите на страната през 15-ата петилетка (2026–2030). Към края на септември изчислителният капацитет на страната за приложения с изкуствен интелект е нараснал със 146% на годишна база, съобщи Министерството на промишлеността и информационните технологии.