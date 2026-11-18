Международният валутен фонд (МВФ) призова страните от Асоциацията на държавите от Югоизточна Азия (АСЕАН) да задълбочат търговските си отношения. Това може да донесе икономически ползи за милиарди долари, да повиши устойчивостта на региона и да създаде милиони работни места, заяви управляващият директор на фонда Кристалина Георгиева, цитирана от Филипинската новинарска агенция (ФНА).

По думите ѝ икономиките на страните членки поддържат активни търговски отношения с останалия свят, но обменът помежду им все още не използва пълния си потенциал. Георгиева определи като важна стъпка напред рамковото споразумение за цифровата икономика, което цели да подобри свързаността и да улесни трансграничната дейност, посочи БТА.

Според изчисленията на МВФ премахването на всички нетарифни пречки пред търговията може да увеличи брутния вътрешен продукт на АСЕАН с 4,3%. От този ръст 2,5 процентни пункта ще се дължат на търговията с услуги. Очаква се мерките да допринесат и за създаването на още 4 милиона работни места.

Георгиева подчерта, че по-тясното икономическо сътрудничество може да помогне на Филипините да се справят по-добре с външни икономически сътресения и да открие нови възможности за инвестиции, търговия и заетост. Тя изрази оптимизъм, че ускоряването на регионалната интеграция вече се превръща в реалност.