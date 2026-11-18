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Един човек е загинал, а други са пострадали, след като дрон е паднал тази сутрин в центъра на Одеса. Това съобщи началникът на Одеската градска военна администрация Сергий Лисак в канала си в Телеграм.

Нанесени са щети на жилищни сгради и леки автомобили. Въздушната тревога в града е обявена в 09:46 ч., а около 10:06 ч. се е чул силен взрив, съобщават местни канали в Телеграм, посочи БТА.

В Одеска област живеят над 150 000 етнически българи, а в самия град Одеса - около 50-60 хиляди. Най-големите компактни български общности са в Болградски, Измаилски и Белгородднестровски район.