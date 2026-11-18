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Американският президент Доналд Тръмп пристигна в китайския град Шънджън, в южната част на страната, за участие във форума на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС), предаде Ройтерс, позовавайки се на агенция Синхуа.

В Шънджън днес се събират лидери от редица държави за срещата на върха на АТИС, която ще бъде открита от китайския президент Си Дзинпин, предава БТА.

Централното събитие в програмата е предвидено за четвъртък, когато Си Дзинпин, Владимир Путин и Доналд Тръмп ще участват в тристранна среща, определяна като историческа, съобщава ДПА.